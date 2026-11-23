"Quentin Tarantino in njegova žena Daniella Pick Tarantino z velikim veseljem sporočata rojstvo njunega tretjega otroka, dečka," je za revijo PEOPLE sporočil njegov predstavnik. Imena novorojenčka in drugih podrobnosti o rojstvu za zdaj nista razkrila. Novorojenček se je pridružil šestletnemu bratu Leu in štiriletni sestrici Adriani. Tarantino in njegova žena sta tako postala starša treh otrok, čeprav je režiser večino svojega življenja veljal za človeka, ki je na prvo mesto postavljal predvsem filmsko ustvarjanje.

icon-expand Quentin Tarantino in njegova soproga Daniella Pick Tarantino sta ponovno postala starša. FOTO: Profimedia

Ljubezen, ki se je začela v Izraelu

Quentin in Daniella sta se spoznala leta 2009, ko je režiser v Izraelu predstavljal film Neslavne barabe (Inglourious Basterds). Daniella, izraelska pevka in igralka, ga je očarala, njuna ljubezenska zgodba pa ni bila povsem premočrtna. Po določenem obdobju zveze sta se razšla, nato pa se okoli leta 2016 znova zbližala. Leta 2017 sta se zaročila, novembra 2018 pa sta si na intimni poročni slovesnosti v Los Angelesu obljubila večno zvestobo. Prvega otroka, sina Lea, sta dobila februarja 2020, hčerko Adriano pa julija 2022.

icon-expand Quentin Tarantino z ženo Daniello Pick FOTO: Profimedia

Očetovstvo mu je spremenilo življenje

Čeprav je Tarantino znan predvsem po kultnih filmih, kot so Šund (Pulp Fiction), Ubila bom Billa (Kill Bill), Neslavne barabe in Django brez okovov (Django Unchained), je v zadnjih letih vse večkrat poudaril, kako pomembna mu je družina. Leta 2025 je na filmskem festivalu Sundance govoril tudi o tem, da želi svoje naslednje filmske projekte prilagoditi družinskemu življenju. Želel si je namreč počakati, da bo njegov sin dovolj star, da bo lahko razumel, kaj počne njegov oče, in da bo skupna izkušnja zanj ostala lep spomin.