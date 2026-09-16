Mama se je norčevala iz njegovih sanj, danes pa je filmska legenda

Toda ko je bil star približno 12 let, ni bil slavni režiser. Bil je fant, ki je med poukom raje pisal scenarije kot opravljal šolske naloge. In nekega dne mu je mama izrekla stavek, ki si ga je zapomnil za vse življenje.

Namesto šolskih nalog je pisal scenarije

Tarantino je o svojem otroštvu govoril v podcastu The Moment with Brian Koppelman. Pojasnil je, da v šoli ni bil posebno uspešen in da so ga učitelji zaradi pisanja scenarijev namesto šolskih nalog videli kot nekoga, ki se namerno upira pouku. Pri približno 12 letih je že pisal svoje prve scenarije. Njegova mama Connie Zastoupil pa je bila zaradi njegovih težav v šoli vse prej kot navdušena. Po Tarantinovih besedah je bila nekega dne zaradi tega zelo jezna. Takrat mu je, kot je sam pripovedoval, s sarkazmom rekla, da je njegova pisateljska kariera končana. Pri tem naj bi z rokami celo naredila narekovaje okoli besed "pisateljska kariera." Za odraslega je bil to morda le stavek, izrečen v jezi. Za dečka, ki je svoje zgodbe jemal zelo resno, pa očitno precej več.

icon-expand Quentin Tarantino in Daniella Pick FOTO: Profimedia

V glavi si je takrat obljubil nekaj nenavadnega

Tarantino je povedal, da si je v tistem trenutku rekel, da bo, če bo nekoč postal uspešen pisatelj, poskrbel, da njegova mama od njegovega uspeha ne bo dobila niti centa. Njegova obljuba je bila zelo konkretna. Rekel si je, da ji ne bo kupil hiše, avtomobila in ji ne bo plačeval počitnic. Posebej je omenil tudi avtomobil znamke Cadillac, ki ga je povezal z Elvisom Presleyjem in njegovo mamo. Morda bi večina ljudi takšno otroško zamero z leti pozabila. Tarantino je ni.

Potem je prišel Hollywood

Leta so minevala. Tarantino je zapustil šolanje, delal v videotekah, gledal ogromno filmov in se prebijal v filmski svet. Nato je prišel Reservoir Dogs. Sledili so Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Inglourious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight in Once Upon a Time... in Hollywood. Njegov scenarij za Pulp Fiction je leta 1995 osvojil oskarja za najboljši izvirni scenarij. Drugega oskarja za scenarij je prejel za Django Unchained. Deček, čigar mala pisateljska kariera je bila nekoč predmet materinega sarkazma, je tako dejansko postal eden najbolj slavnih scenaristov v Hollywoodu.

icon-expand Quentin Tarantino je danes eden najpomembnejših filmskih osebnosti. FOTO: Profimedia

Toda kaj se je zgodilo z njegovo otroško obljubo?

Obljubo je po lastnih besedah držal. Ko ga je Brian Koppelman v podcastu vprašal, ali je svojo obljubo res izpolnil, je Tarantino odgovoril pritrdilno. Povedal je, da materi ni kupil hiše ali avtomobila in ji ni zagotavljal razkošnega življenja. Obenem pa je dodal pomembno podrobnost: ko je imela težave z ameriškim davčnim organom IRS, ji je pomagal iz težav. Njegova odločitev torej ni pomenila, da je mamo popolnoma pustil brez pomoči. Šlo je predvsem za to, da ji ni želel financirati razkošja zgolj zato, ker je postal uspešen.

Besede imajo posledice

Tarantino je ob pripovedovanju te zgodbe izpostavil nekaj, kar je precej bolj pomembno od njegovega osebnega spora z mamo. Obstajajo posledice vaših besed, ko imate opravka z otroki, je povedal in dodal, da imajo lahko sarkastične pripombe o stvareh, ki so otroku pomembne, posledice. Prav ta del njegove zgodbe je zanimivejši od vprašanja, ali je bilo prav, da je svojo otroško zamero obdržal toliko let. Otrok namreč ne sliši vedno istega stavka kot odrasel. Ko starš reče: "S tem se ne boš preživljal, raje se posveti šoli," morda govori iz skrbi. Otrok pa lahko sliši: "To, kar imaš rad, ni vredno nič."

Njegova mama je pozneje zgodbo predstavila nekoliko drugače

Po tem, ko je Tarantinova izjava postala viralna, se je oglasila tudi njegova mama. Connie Zastoupil je za USA Today povedala, da sina podpira, da je nanj ponosna in da ga ima rada. Dodala je, da ji je bilo v veliko veselje plesati na njegovi poroki in sprejeti novico o rojstvu njenega vnuka Lea. Tarantinova pripoved govori o tem, kako je kot otrok doživel materine besede. Ne dokazuje pa, da njegova mama kot celota ni verjela vanj ali da ga ni podpirala.

icon-expand Mnogi njegovi filmi so postali kultni. FOTO: Profimedia

Otroci si zapomnijo tudi tisto, kar odrasli že zdavnaj pozabijo

Morda je ravno zato njegova zgodba tako zanimiva. Ne zato, ker bi bil Tarantino uspešen samo zato, ker je želel dokazati mami, da se moti. Njegova kariera je rezultat talenta, ogromno dela, znanja, vztrajnosti in izjemne ljubezni do filma. Toda nek stavek iz otroštva je ostal z njim. In prav tu se skriva sporočilo, ki je veliko širše od zgodbe o slavnem režiserju. Otroku seveda ni treba govoriti, da bo prav vsaka njegova želja nekoč postala poklic. Prav je, da ga učijo odgovornosti, vztrajnosti in tudi tega, da življenje včasih zahteva kompromise. Toda nekaj drugega je reči: "Za to se moraš bolj potruditi," in nekaj povsem drugega: "To, kar si želiš, je brez zveze." Odrasel človek lahko svojo pripombo pozabi že naslednji dan. Otrok pa si jo lahko zapomni za desetletja. Tarantino je danes zgodbo povedal z določeno mero humorja in očitno tudi zavedanjem, kako nenavadno dolgo je trajala njegova otroška zamera. A njegovo opozorilo ostaja precej preprosto: ko odrasli govorimo otroku o nečem, kar mu veliko pomeni, ne moremo vedno vedeti, kako globoko bodo naše besede ostale v njem.