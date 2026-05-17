Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'

Tridesetletna Dexter Keaton je na Instagramu objavila serijo fotografij z mamo. Ob fotografijah je zapisala iskreno sporočilo, v katerem je opisala, kako močno pogreša svojo mamo, njen glas, objeme in občutek doma, ki ga je predstavljala. Diane Keaton, ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, je umrla oktobra lani v starosti 79 let, po poročilih zaradi pljučnice. Njena smrt je pretresla Hollywood, kjer je pustila neizbrisen pečat z vlogami v filmih kot so Annie Hall, The Godfather in Something's Gotta Give.

Ko so jo nekoč vprašali, kaj ji pomeni materinstvo, je odgovorila preprosto: "To je najbolj resnična stvar, kar sem jo kdaj naredila."

Ganljiv poklon mami

V svoji objavi je Dexter zapisala, da je to prvi materinski dan brez nje in dodala, da jo "pogreša bolj, kot lahko izrazi z besedami". Posebej je poudarila, kako ji manjkajo vsakdanji trenutki, ki jih je prej jemala za samoumevne, pogovori, objemi in občutek varnosti, ki ga je imela ob mami. Objava je bila deljena skupaj z več zasebnimi fotografijami, med drugim iz otroštva, z vrta in tudi iz poročnega dne Dexter, kar je še dodatno poudarilo globino njune vezi.

Diane Keaton kot mama

Čeprav je bila Diane Keaton globalna filmska ikona, je v zasebnem življenju pogosto poudarjala, da ji je materinstvo pomenilo največ. Nikoli se ni poročila, saj je želela ohraniti svojo svobodo. Otroka Dexter in Duka pa je posvojila kot samohranilka v svojih 50-ih letih in večkrat dejala, da jo je materinstvo "popolnoma spremenilo".

Družina, ki je živela stran od žarometov

Čeprav so Keatonova in otroka večinoma živeli stran od hollywoodskega blišča, so občasno delili osebne trenutke, ki so razkrivali tesno, a zelo zasebno družinsko vez. Po njeni smrti je družina javnost prosila za spoštovanje zasebnosti in izrazila hvaležnost za vso izkazano podporo.