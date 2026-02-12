Prekinila tišino: Govorice o ločitvi in resnica o zakonu

Indijska igralka, pevka in Miss sveta 2000, 43-letna Priyanka Chopra Jonas, se je v pogovoru za revijo Variety odzvala na vse glasnejša namigovanja o težavah v zakonu z 33-letnim ameriškim glasbenikom Nickom Jonasom. Priyanka je tako jasno povedala, da je govorice o ločitvi ne obremenjujejo več: "Skupaj sva že osem let. Če ljudje še vedno čakajo, da se vse sesuje, je to njihova odločitev. Jaz o tem ne razmišljam več," je dejala.
Razlike, ki so sprožile predsodke
Njuna zveza je bila od začetka pod drobnogledom javnosti. Priyanka je od pevca starejša deset let, prihajata iz različnih držav, kultur in verskih okolij, poročila pa sta se že šest mesecev po začetku zveze, kot so poročali pri BBC News.
Igralka priznava, da so bili komentarji včasih boleči: "Mislim, da je težava v tem, da prihajava iz različnih kultur – iz različnih držav, različnih religij, poleg tega je med nama starostna razlika. Bilo je zelo boleče. A namesto da bi poslušala druge, sva se pogledala in rekla: 'Ni pomembno.' Danes naju takšne stvari ne prizadenejo več," je poudarila.
Spomnila se je tudi začetkov zakona, ko ni bila povsem prepričana, ali je moževa pristnost resnična: "Ko sem se poročila z njim, nisem bila prepričana, ali je ta del njegove osebnosti sploh resničen. Mislila sem si: 'To je noro, to mora biti igra.' A Nick je popolnoma iskren. To me navdihuje vsak dan, še posebej v poklicu, kjer se moraš nenehno prilagajati in igrati različne vloge. On je vedno enak – iskren."
Kritike zaradi nadomestnega materinstva
Januarja 2022 sta zakonca postala starša deklice Malti Marie, ki se je rodila s pomočjo nadomestne matere. Deklica se je rodila tri mesece prezgodaj in prvih sto dni preživela na oddelku za intenzivno nego.
Odločitev za nadomestno materinstvo je sprožila številne reakcije in špekulacije, navaja E! News. Pojavljala so se namigovanja o morebitnih zdravstvenih težavah, vendar so viri blizu paru pojasnili, da s tem ni bilo težav. Zaradi zasedenih urnikov in poklicnih obveznosti se par ni mogel uskladiti za naravno zanositev, zato sta se odločila za nadomestno mater, ki sta jo izbrala skupaj.
Kljub temu sta bila deležna kritik, češ da sta izbrala "lažjo pot". Kot je pojasnila Priyanka, je bila odločitev premišljena in oba sta jo sprejela skupaj.
Priyanka je večkrat izpostavila, da je materinstvo njena najpomembnejša življenjska vloga: "Ko gledam nasmeh svoje hčerke, si rečem: 'Dobro, za zdaj mi gre.' To je najboljše, kar sem kdaj storila, a hkrati je tudi zelo strašljivo," je priznala.
Kljub zahtevnima karierama si zakonca prizadevata, da je njuna hči vedno na prvem mestu. Organizirata si urnike tako, da je vsaj eden od njiju vedno ob njej, in poskušata ustvariti čim bolj stabilno in ljubeče družinsko okolje.
