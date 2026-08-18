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Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici

B.R.
Svet slavnih 0
18. 08. 2026 08.35

Jordanska kraljeva družina je bogatejša za dve novi članici. Princesa Iman in njen mož Jameel Thermiotis sta pozdravila dvojčici Tali in Ranio. Kraljica Rania je zdaj ponosna babica štirih vnukinj.

kraljica rania

Princesa Iman je dobila dvojčici

Vesela novica je z jordanskega kraljevega dvora prišla 14. avgusta. Kraljevi dvor je sporočil, da sta princesa Iman bint Abdullah II in njen mož Jameel Alexander Thermiotis dobila dvojčici. Kot poroča britanski časnik The National, sta deklici na svet prišli po tem, ko je družina nosečnost javnosti sprva predstavila kot pričakovanje enega otroka.

Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici FOTO: Profimedia

Presenečenje je bilo zato še toliko večje. Kraljica Rania je namreč šele v začetku julija razkrila, da bo njena hči ponovno postala mama. Takrat je objavila fotografijo noseče princese Iman in njene prvorojenke Amine ter zapisala, da se njihov 'klub vnukov' povečuje. O tem, da pričakuje dvojčici, ni bilo javno povedanega ničesar.

Deklicama sta izbrala imeni Talia in Rania

Imeni novorojenih deklic sta Talia in Rania. Posebno pozornost je seveda pritegnilo drugo ime, saj je princesa Iman eno od hčerk poimenovala po svoji mami, kraljici Raniji.

Kot piše revija Hola!, ima ime Rania arabske korenine in je povezano z gledanjem oziroma pozornim opazovanjem, medtem ko je ime Talia povezano z jutranjo roso.

Kraljica Rania je ob prvih fotografijah vnukinj zapisala, da sta deklici zdravi, srečni in končno prišli na svet, družina pa ju je nestrpno pričakovala. Posebej je čestitala tudi hčerki Iman, njenemu možu Jameelu in veliki sestrici Amini.

Prve fotografije dvojčic so ganile javnost

Kraljica Rania je kmalu po rojstvu pokazala tudi prve družinske fotografije. Na njih sta z možem, kraljem Abdullahom II., v naročju držala svoji novi vnukinji. Na fotografijah je tudi del njune ožje družine, med drugim princesa Salma in princ Hashem.

Amina je postala velika sestrica
Amina je postala velika sestrica FOTO: Profimedia

Prav takšni družinski utrinki so pri jordanski kraljevi družini precej redki in zato hitro pritegnejo veliko pozornosti.

Amina je postala velika sestrica

Talia in Rania nista prva otroka princese Iman in Jameela Thermiotisa. Par je 16. februarja 2025 dobil hčerko Amino, zato je njuna prvorojenka zdaj postala velika sestrica kar dvema dojenčicama.

Rojstvo Amine je takrat uradno potrdil jordanski kraljevi hašemitski dvor, ki je sporočil tudi, da se je deklica rodila v bolnišnici princa Hashema bin Abdullaha II. v Akabi.

Princesa Iman, druga najstarejša od štirih otrok kralja Abdullaha II. in kraljice Ranie, se je z Jameelom Thermiotisom poročila marca 2023. The National navaja, da je bil Thermiotis rojen v venezuelskem Caracasu, je grškega rodu in ima izobrazbo s področja poslovnega upravljanja.

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Viri: The National, Hola!, jordanski kraljevi hašemitski dvor, spletna stran kraljice Ranie

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