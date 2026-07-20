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Princesa kmalu pričakuje drugega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
20. 07. 2026 13.19

Jordanijo je razveselila nova kraljeva novica, princesa Iman bint Abdullah II., hči kralja Abdullaha II. in kraljice Ranie, je noseča z drugim otrokom. Veselo novico je javnosti sporočila prav kraljica Rania, ki je ob čustveni fotografiji družine zapisala, da se njihov klub vnukov povečuje.

Husein, Rajwa in princesa Iman.

"Nova radost je na poti. Klub vnukov raste in ne bi mogli biti srečnejši za Iman, Jameela in bodočo veliko sestrico Amino," je zapisala kraljica Rania.

Fotografija, ki jo je objavila, prikazuje princeso Iman, njenega moža Jameela Alexandra Thermiotisa in njuno prvo hčerko Amino v nežnem družinskem trenutku. Prav mala Amina bo kmalu prevzela posebno vlogo – postala bo velika sestra.

Od poroke do druge nosečnosti

Princesa Iman in Jameel Alexander Thermiotis sta se poročila marca 2023 v intimni kraljevi slovesnosti v palači Beit Al-Urdon v Amanu. Poroka je bila eden najbolj odmevnih kraljevskih dogodkov leta, saj je bila princesa Iman prva od otrok kralja Abdullaha II. in kraljice Ranie, ki se je poročila.

Par je februarja 2025 pozdravil prvega otroka, hčerko Amino. Rojstvo je takrat potrdil tudi kraljevi dvor, ki je sporočil, da sta princesa Iman in njen mož dobila deklico.

Zdaj se njuna družina ponovno povečuje, kralj Abdullah II. in kraljica Rania pa pričakujeta še enega vnuka oziroma vnukinjo.

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Kraljica Rania v novi vlogi: ponosna babica

Kraljica Rania je že večkrat pokazala, kako pomembna ji je družina. Čeprav je ena najbolj prepoznavnih kraljevskih osebnosti na svetu, pogosto deli tudi bolj osebne trenutke – predvsem povezane z otroki in vnuki.

Nova nosečnost pomeni, da bo jordanska kraljeva družina kmalu bogatejša za še enega člana. To bo že tretji vnuk za kralja Abdullaha II. in kraljico Ranio. Prvi vnukinji sta se družini pridružili leta 2024, ko sta prestolonaslednik Hussein in princesa Rajwa dobila hčerko, princeso Iman bint Al Hussein.

Kdo je princesa Iman?

Princesa Iman je najstarejša hči jordanskega kraljevega para. Rodila se je leta 1996 in je odraščala v središču javnosti, vendar je vedno veljala za bolj zasebno članico družine.

Šolala se je v Jordaniji in ZDA, med drugim je obiskovala univerzo Georgetown. Pred poroko je pogosto spremljala svojo mamo, kraljico Ranio, na uradnih dogodkih in dobrodelnih projektih.

Njen mož Jameel Alexander Thermiotis je finančnik grškega porekla, rojen v Venezueli, ki je deloval v finančnem svetu v New Yorku.

Princesa Iman z možem.
Princesa Iman z možem.FOTO: Profimedia

Družinska sreča v času sprememb za jordansko monarhijo

Naraščanje kraljeve družine prihaja v obdobju, ko je jordanska monarhija v središču pozornosti zaradi nove generacije.

Prestolonaslednik Hussein in njegova žena princesa Rajwa sta leta 2024 prav tako postala starša, s čimer se je začela oblikovati nova generacija jordanske kraljeve družine.

Čeprav so kraljevi vnuki deležni velikega zanimanja javnosti, rojstvo otrok princese Iman ne vpliva na nasledstvo prestola, saj jordanska ustava določa moško nasledstveno linijo.

Kraljica Rania bo spet babica.
Kraljica Rania bo spet babica.FOTO: Profimedia

Kraljeva družina dobiva še en razlog za praznovanje

Novica o nosečnosti princese Iman je hitro obkrožila svet in sprožila številne čestitke oboževalcev jordanske kraljeve družine.

Za kraljico Ranio pa je novica predvsem družinski trenutek, ne le kraljevski dogodek. Njene besede o klubu vnukov razkrivajo navdušenje babice, ki se veseli novega poglavja v življenju svoje družine.

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