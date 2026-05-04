Britanska princesa znova noseča

S.B.
Svet slavnih
04. 05. 2026 12.43

Britanska princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank sta sporočila veselo novico: pričakujeta svojega tretjega otroka. Novico je potrdila Buckinghamska palača, par pa jo je delil tudi na družbenih omrežjih.

princesa eugenie

Glede na uradno izjavo iz Buckinghamske palače bo otrok rojen poleti 2026. Par že ima dva sinova, Augusta in Ernesta, ki sta, kot so sporočili iz palače, nad prihodom novega družinskega člana popolnoma navdušena.

Po poročanju portala People, so v uradni izjavi na Buckinghamski palači sporočili tudi, da je bil kralj Charles III  o nosečnosti obveščen in da je nad novico ravno tako "navdušen".

Na fotografiji, ki jo je delila princesa Eugenie, sta njena sinova, ki držita ultrazvočno fotografijo novega dojenčka, kar je še dodatno razveselilo oboževalce kraljeve družine.

Otrok princese Eugenie bo 15. v vrsti za britanski prestol in 15. pravnuk pokojne kraljice Elizabete II. 

Eugenie in Jack sta poročena od leta 2018 in sta si v zadnjih letih ustvarila družinsko življenje, delno v Združenem kraljestvu in delno v tujini.

Vir: People.com

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Brus123 04. 05. 2026 19.45
To je vse kar znajo in zmorejo. Množijo se kot...
