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Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma

S.B.
Svet slavnih 0
02. 06. 2026 09.10

Monaška princesa Charlene je ob materinskem dnevu delila novo uradno družinsko fotografijo, na kateri pozira skupaj s svojima dvojčkoma, princem Jacquesom in princeso Gabriello. Fotografijo je objavil tudi uradni dvor v Monaku kot del tradicionalne čestitke vsem materam po svetu.

Princesa Charlene

Dvojčka Jacques in Gabriella odraščata pred očmi javnosti

Na novi fotografiji sta 11-letna dvojčka videti opazno starejša in bolj zrela. Oba vse pogosteje spremljata starše tudi na uradnih dogodkih v Monaku, kar kaže na postopno uvajanje v javno življenje kraljeve družine.

Po poročanju portala People sta otroka vse bolj vključena v protokolarne obveznosti, med drugim sta se že udeležila državnih praznovanj in pomembnih uradnih slovesnosti v kneževini.

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Družinsko življenje princese Charlene

Princesa Charlene, nekdanja olimpijska plavalka, je poročena s princem Albertom II. od leta 2011. Par ima dvojčka, ki sta se rodila decembra 2014 v bolnišnici Princess Grace v Monaku.

V intervjuju in uradnih izjavah je kraljeva družina večkrat poudarila, da sta Jacques in Gabriella zelo različna po značaju. Jacques naj bi bil bolj zadržan, Gabriella pa bolj odprta in izrazita.

Kljub različnim značajem oba pogosto nastopata skupaj in sta tesno povezana, kar je razvidno tudi iz družinskih fotografij, ki jih dvor objavlja ob posebnih priložnostih.

Princ Jacques in princesa Gabriella
Princ Jacques in princesa GabriellaFOTO: Profimedia

Otroštvo v kraljevi družini

Otroci monaške kraljeve družine odraščajo pod močnim vplivom protokola, hkrati pa poskušajo starši ohranjati ravnotežje med javnim življenjem in zasebnostjo.

Strokovnjaki za kraljeve družine pogosto izpostavljajo, da se otroci evropskih monarhij danes vključujejo v javno življenje precej pozneje kot v preteklosti, kar naj bi jim omogočilo bolj "normalno" otroštvo.

Pomen materinskega dne v Monaku

Materinski dan v Franciji in na Švedskem običajno praznujejo zadnjo nedeljo v maju. V Franciji in Monaku pa se praznik lahko prestavi na prvo nedeljo v juniju.

Materinski dan v Monaku je priložnost, ko kraljeva družina vsako leto nagovori javnost s simboličnimi gestami. Fotografija princese Charlene z otrokoma tako ni le osebni trenutek, temveč tudi del uradne komunikacije kraljevine.

Sporočilo ob objavi je bilo preprosto: "Vsem mamam želimo srečen materinski dan."

 Vir: People.com, HelloMagazine.com

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