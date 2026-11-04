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Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub

S.B.
Svet slavnih 0
04. 11. 2026 08.37

Princ William in njegov najstarejši sin, princ George, sta si privoščila prav poseben fantovski izlet. Med šolskimi počitnicami sta odpotovala v Barcelono, kjer sta si ogledala nogometno tekmo med Aston Villo in Barcelono. Oče in sin sta na tribunah pritegnila precej pozornosti, dež pa jima očitno ni pokvaril večera.

princ george
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44-letni princ William in 13-letni George sta se pojavila na stadionu Spotify Camp Nou v Barceloni. Prišla sta podpret svoj najljubši nogometni klub Aston Villo, ki se je pomeril z domačo Barcelono v ligi prvakov. Tekmo sta spremljala iz VIP-lože, kjer sta sedela v prvi vrsti in pozorno spremljala dogajanje na zelenici.

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Njuna prisotnost je bila za številne presenečenje, saj se kraljeva družina le redko odpravi na takšne nenapovedane skupne izlete v tujino. Tokrat sta izkoristila šolske počitnice, ki jih George preživlja po začetku šolanja na prestižnem kolidžu Eton. To je bil tudi njegov prvi javni nastop, odkar je septembra začel obiskovati novo šolo.

Princ William se je skupaj s sinom odpravil na tekmo.
Princ William se je skupaj s sinom odpravil na tekmo.FOTO: Profimedia

Dež jima ni pokvaril nogometnega večera

Čeprav je v Barceloni močno deževalo, sta William in George tekmo spremljala z velikim zanimanjem. Na fotografijah in televizijskih posnetkih ju je bilo mogoče videti v sproščenih oblačilih, George pa si je zaradi dežja čez glavo potegnil kapuco.

Pred začetkom tekme ju je sprejel tudi predsednik Barcelone Joan Laporta, ki jima je podaril personalizirana dresa katalonskega kluba. Barcelona je njun obisk pozdravila tudi na družbenih omrežjih in zapisala, da je počaščena, ker lahko na stadionu gosti princa Walesa in princa Georgea.

Nogometni večer se sicer ni končal po željah kraljevega dvojca. Aston Villa je namreč izgubila proti Barceloni s 3 : 0. Kljub porazu pa sta oče in sin dobila priložnost za skupno doživetje, ki si ga bosta verjetno še dolgo zapomnila.

Princ William je že dolgo velik navijač Aston Ville.
Princ William je že dolgo velik navijač Aston Ville.FOTO: Profimedia

Ljubezen do Aston Ville je William prenesel tudi na sina

Princ William je že dolgo velik navijač Aston Ville. V preteklosti je pojasnil, da se je za ta klub odločil že v šolskih letih, ko je večina njegovih prijateljev navijala za bolj priljubljena angleška moštva, kot sta Manchester United in Chelsea. Sam je želel izbrati drugačno ekipo, pritegnili pa so ga njena zgodovina, vzdušje in povezanost navijačev.

Zdi se, da je svojo strast do nogometa prenesel tudi na najstarejšega sina. George ga je že večkrat spremljal na tekmah, skupaj pa sta si ogledala tudi pomembne evropske obračune. William je nekoč celo povedal, da je George postal pravi navijač Aston Ville.

Kljub temu je princ Walesa že poudaril, da si želi, da bi si njegovi otroci nekoč sami izbrali nogometne klube, za katere bodo navijali. Očitno pa je skupna ljubezen do Aston Ville za zdaj ena od stvari, ki očeta in sina še posebej povezujejo.

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