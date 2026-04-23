"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost

B.R.
Svet slavnih 1
23. 04. 2026 12.05

Princ Louis, najmlajši otrok princa Williama in Kate Middleton, je dopolnil šest let. Ob tej priložnosti sta valižanski princ in princesa nadaljevala svojo tradicijo ter objavila nov uradni rojstnodnevni portret. Fotografija, posneta v Windsorju, je hitro pritegnila pozornost javnosti in kraljevih opazovalcev po vsem svetu.

Princ Louis

Nov rojstnodnevni portret princa Louisa

Ob šestem rojstnem dnevu princa Louisa sta Kate Middleton in princ William delila novo uradno fotografijo svojega najmlajšega sina.

Fotografijo je tokrat v Windsorju posnela Kate Middleton, ki je že večkrat sodelovala z britansko kraljevo družino kot fotografinja. Kot navaja BBC Royal Coverage, je Windsor pogosto izbran kot lokacija zaradi zasebnosti in sproščenega družinskega vzdušja.

Družinska tradicija kraljeve družine Wales

Valižanska princ in princesa vsako leto objavita fotografije svojih treh otrok – princa Georgea, princese Charlotte in princa Louisa.

Kate Middleton, ki se je tudi sama večkrat preizkusila v vlogi fotografinje, je v preteklosti že posnela več rojstnodnevnih portretov svojih otrok.

Kako odraščajo otroci princa Williama in Kate Middleton

Letos se v družini Wales odvijajo pomembne spremembe. Princ George bo julija dopolnil enajst let in naj bi kmalu nadaljeval šolanje na novi izobraževalni ustanovi. Po poročanju The Times sta med glavnimi možnostmi Eton College in Marlborough College, kjer se je izobraževala tudi Kate.

Mnogi so presenečeni in navdušeni nad tem, kako princ William posveča veliko pozornosti temu, da njegova mlajša otroka, princesa Charlotte in princ Louis, odraščata brez pretiranega pritiska vloge "rezervnega naslednika". Po njihovih analizah želi zagotoviti bolj uravnoteženo in samostojno prihodnost vseh treh otrok.

Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
princ Louis kraljeva družina Kate Middleton princ William vzgoja otrok
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

abmam 23. 04. 2026 13.01
Nehajte mi s temi paraziti.
