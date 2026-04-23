"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost

Fotografijo je tokrat v Windsorju posnela Kate Middleton , ki je že večkrat sodelovala z britansko kraljevo družino kot fotografinja. Kot navaja BBC Royal Coverage, je Windsor pogosto izbran kot lokacija zaradi zasebnosti in sproščenega družinskega vzdušja.

Kate Middleton, ki se je tudi sama večkrat preizkusila v vlogi fotografinje, je v preteklosti že posnela več rojstnodnevnih portretov svojih otrok.

Letos se v družini Wales odvijajo pomembne spremembe. Princ George bo julija dopolnil enajst let in naj bi kmalu nadaljeval šolanje na novi izobraževalni ustanovi. Po poročanju The Times sta med glavnimi možnostmi Eton College in Marlborough College, kjer se je izobraževala tudi Kate.

Mnogi so presenečeni in navdušeni nad tem, kako princ William posveča veliko pozornosti temu, da njegova mlajša otroka, princesa Charlotte in princ Louis, odraščata brez pretiranega pritiska vloge "rezervnega naslednika". Po njihovih analizah želi zagotoviti bolj uravnoteženo in samostojno prihodnost vseh treh otrok.