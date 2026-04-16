To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo

S.B.
Svet slavnih 0
16. 04. 2026 06.55

Britanski princ Harry je v nedavnem pogovoru znova spregovoril zelo iskreno o svoji izkušnji očetovstva. Dotaknil se je obdobja po rojstvu sina Archieja in priznal, da se je takrat soočal z občutkom čustvene oddaljenosti ter notranje zmedenosti, ki ju mnogi starši redko javno opisujejo.

Princ Harry

Kot je pojasnil princ Harry, je bilo zgodnje obdobje očetovstva zanj "transformativno", a hkrati tudi zahtevno, saj je doživljal občutek, da je njegova partnerica Meghan Markle v fizičnem in čustvenem smislu veliko bolj povezana z dojenčkom, sam pa se je moral na novo učiti svoje vloge v družini.

"Seveda sem čutil odtujenost, ker je bila moja žena tista, ki je ustvarjala življenje, jaz pa sem bil tam, da to opazujem," je Harry povedal občinstvu med pogovorom na odru v Melbournu.

V svojih izjavah je poudaril, da "ni priročnika za očetovstvo" ter da se mnogi moški v tem obdobju znajdejo v tišini in notranjem pritisku, da morajo hkrati skrbeti, podpirati in ostati čustveno stabilni. Njegove izjave so del širšega pogovora o duševnem zdravju očetov v času nosečnosti in po porodu, ki v zadnjih letih dobiva vse več pozornosti tudi v znanstveni skupnosti.

Vojvodinja Meghan in princ Harry
Vojvodinja Meghan in princ HarryFOTO: Profimedia

Ko je spregovoril o pogosto neizrečenih izzivih, s katerimi se moški soočajo v prvih tednih po rojstvu otroka, je nadaljeval: "In mislim, da mnogi moški takrat poskušajo razmišljati, kakšno podporo lahko sploh še ponudijo, ker je naša vloga do neke mere že opravljena."

"Potem pa, ko se vse znova obrne, mislim, da je bil največji nasvet, ki sem ga dejansko dobil od svojega terapevta v Združenem kraljestvu, ta, da naj bom pozoren na to, kako se počutim, ko se otrok rodi," je še dodal.

Očetje in duševno zdravje v perinatalnem obdobju

Raziskave kažejo, da duševne stiske po rojstvu otroka niso omejene le na matere. Po podatkih različnih študij naj bi približno 8 do 10 % očetov razvilo simptome poporodne depresije, največkrat v prvih mesecih po rojstvu otroka.

Strokovna literatura opisuje, da se pri moških ta stanja pogosto kažejo drugače kot pri ženskah. Namesto izrazite žalosti se pogosteje pojavijo:

- čustvena umaknjenost ali "otopelost"

- razdražljivost in notranja napetost

- težave s spanjem in izčrpanost

- občutek nezadostnosti ali izgube identitete

- v nekaterih primerih tudi povečano tveganje za tvegana vedenja

Raziskave opozarjajo tudi, da se lahko simptomi pri očetih pojavijo že v času nosečnosti partnerke ali pa nekaj mesecev po porodu, ko se poveča pritisk odgovornosti, pomanjkanje spanja in prilagajanje novi družinski dinamiki.

Zakaj o tem govorimo redkeje?

Strokovnjaki poudarjajo, da je eden glavnih izzivov stigmatizacija moškega duševnega zdravja. Družbena pričakovanja pogosto postavljajo očete v vlogo "podpornika", ne pa osebe, ki sama potrebuje pomoč.

Zaradi tega veliko moških svojih težav ne izrazi ali jih ne prepozna kot znake depresije, kar lahko vodi v dolgotrajno notranjo stisko, težave v partnerskem odnosu in zmanjšano povezanost z otrokom.

Zakaj je zgodnja čustvena povezava pomembna?

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neprepoznana depresija pri očetih vpliva tudi na družinsko dinamiko. Raziskave kažejo, da je kakovost zgodnje vezi med očetom in otrokom pomembna za otrokov čustveni razvoj, medtem ko lahko dolgotrajna čustvena odsotnost starša vpliva na odnose in počutje celotne družine.

Zato strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo pomen:

- odprte komunikacije med partnerjema

- podpore v zgodnjem starševstvu

- normalizacije pogovorov o čustvih pri moških

- zgodnjega prepoznavanja znakov stiske

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neprepoznana depresija pri očetih vpliva tudi na družinsko dinamiko.
Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neprepoznana depresija pri očetih vpliva tudi na družinsko dinamiko.FOTO: Adobe Stock

Širše sporočilo Harryjevih izjav

Čeprav gre za osebno izkušnjo člana britanske kraljeve družine, njegove besede odpirajo pomembno družbeno temo: očetovstvo ni vedno le izpolnjujoča vloga, temveč tudi obdobje velikih psiholoških prilagoditev. Harryjevo priznanje se ujema z vse več raziskavami, ki kažejo, da je duševno zdravje očetov ključen, a še vedno pogosto spregledan del perinatalne oskrbe družine.

Vir: Hello Magazine

princ Harry očetovstvo poporodna depresija pri moških duševno zdravje očetov čustvena povezanost
