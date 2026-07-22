Princ George praznuje 13. rojstni dan: deček, ki ga čaka krona

Čeprav George odrašča v eni najbolj znanih družin na svetu, ima njegovo otroštvo presenetljivo veliko skupnega z otroštvom njegovih vrstnikov.

Od kraljevega dojenčka do samozavestnega najstnika

George Alexander Louis se je rodil kot prvi otrok valižanskega princa in princese ter kot prvi vnuk bodočega kralja Karla III. Že od rojstva je jasno, da ga čaka posebna usoda. A namesto da bi ga javnost spremljala na številnih uradnih dogodkih, sta William in Kate večino njegovega otroštva skrbno varovala pred pretirano medijsko pozornostjo. Prav zato mnogi danes težko verjamejo, kako hitro je zrasel. Na letošnjem Wimbledonu je marsikdo opazil, da je George skoraj že enako visok kot njegova mama Catherine. Pozornost je pritegnil tudi njegov globlji glas, zaradi česar so britanski mediji zapisali, da mali princ dokončno vstopa v najstniška leta.

icon-expand Rojstvo princa Georgea FOTO: Reuters

Kate in William sta ubrala drugačno pot

Odraščanje princa Georgea se precej razlikuje od otroštva njegovega očeta. William in Harry sta bila v devetdesetih letih skoraj neprestano tarča paparacev, medtem ko sta William in Kate za svoje otroke postavila strožja pravila. Namesto pogostih fotografiranj in javnih nastopov skušata Georgeu, Charlotte in Louisu omogočiti čim bolj normalno družinsko življenje. Velik poudarek dajeta šoli, prijateljstvom in dejavnostim zunaj kraljevih zidov.

Nogomet je njegova velika strast

Čeprav bo nekoč nosil krono, ima George precej običajne interese. Že leta je znano, da je strasten navijač nogometnega kluba Aston Villa. Oče William ga pogosto pelje na tekme, kjer navija z enakim navdušenjem kot drugi navijači na tribunah. Pogosto ga spremljamo tudi na teniških dvobojih v Wimbledonu, ragbi tekmah in drugih športnih dogodkih. Šport je očitno ena izmed pomembnih vezi, ki povezujejo Georgea in njegovega očeta.

icon-expand Čeprav bo nekoč nosil krono, ima George precej običajne interese. FOTO: Profimedia

Jeseni ga čaka velik korak

Trinajsti rojstni dan prinaša tudi pomembno življenjsko prelomnico. Britanski mediji poročajo, da bo George jeseni začel obiskovati prestižni Eton College, eno najbolj znanih britanskih šol, kjer sta se šolala tudi njegov oče William in stric Harry. Gre za šolo, ki je izobrazila številne britanske ministre, aristokrate in člane kraljeve družine. Za Georgea bo to prvi večji korak na poti proti vlogi, ki ga čaka v prihodnosti.

Najprej brat, šele nato prestolonaslednik

Kljub kraljevemu naslovu pa javnost princa Georgea najraje vidi v bolj sproščenih trenutkih. Na družinskih dogodkih ga pogosto opazimo, kako se smeji z mlajšim bratom Louisom ali poklepeta s sestro Charlotte. Takšni trenutki razkrivajo drugo plat njegovega življenja: doma ni prihodnji kralj, ampak predvsem starejši brat. In prav zato ga ljudje tako radi spremljajo. Za kraljevimi nazivi se skriva fant, ki odrašča, odkriva svoje interese, sklepa prijateljstva in stopa v najstniška leta. Razlika je le v tem, da ga pri tem opazuje ves svet.