Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno

Okoli Etona so se pojavile table z opozorilom 'Fotografiranje ni dovoljeno'

V bližini Eton Collegea so se pred začetkom novega šolskega leta pojavile nove table z jasnim opozorilom, da fotografiranje ni dovoljeno. Kot poroča Nine, so jih namestili na ograje okoli šolskega območja, kjer se bodo od septembra gibali tudi George in njegovi novi sošolci. Ukrep naj ne bi bil namenjen izključno zaščiti princa. Eton je precej nenavadna šola, saj je njen kampus razpršen po mestu Eton, zato dijaki med poukom in drugimi dejavnostmi pogosto hodijo tudi po območju, kjer se srečujejo z obiskovalci. Prav zato želijo odgovorni obiskovalce opozoriti, naj spoštujejo zasebnost učencev. Prihod bodočega kralja bo namreč skoraj zagotovo pritegnil dodatno pozornost fotografov in radovednežev.

icon-expand Princesa Kate in princ George FOTO: Profimedia

Princ George bo septembra postal internatni učenec

George bo na Etonu začel šolanje septembra, potem ko bo zaključil obdobje na Lambrook School, ki jo je obiskoval skupaj s princeso Charlotte in princem Louisom. Nova šola bo zanj pomenila precej večjo spremembo kot zgolj novo okolje. George bo postal polni internatni učenec, kar pomeni, da bo med tednom živel na šoli, domov k družini pa se bo vračal ob koncih tedna in med šolskimi počitnicami. Na Etonu bo bival v Manor House, kjer sta nekoč živela tudi njegov oče William in stric Harry. Po poročanju Nine imajo dijaki zasebne sobe in kopalnice, zato George ne bo spal v klasični skupni spalnici. Za 13-letnika bo to prvič, da bo večino šolskega tedna preživel stran od doma. Hkrati bo šlo za precejšen korak k večji samostojnosti, ki jo od njega zahteva življenje bodočega kralja.

George sledi očetovim stopinjam

Odločitev za Eton je še posebej zanimiva zaradi družinske povezave. Princ William je tam začel šolanje leta 1995, pozneje pa se mu je pridružil tudi princ Harry. Ko je William prvič prišel na Eton, je bil njegov prihod pravi medijski dogodek. Na šolski prag so ga pospremili Diana, princesa Walesa, takratni princ Charles in njegov mlajši brat Harry. Pred šolo so ga pričakali številni fotografi, novinarji in televizijske kamere. George bo imel precej drugačno izkušnjo. Njegova starša, princ William in Catherine, princesa Walesa, naj bi si prizadevala, da bi bil njegov prvi dan čim manjši medijski spektakel. Namesto množice fotografov bo pozornost precej bolj omejena, kar naj bi Georgeu omogočilo, da se na novo okolje osredotoči kot vsak drug učenec.

icon-expand Družina Wales pozira s princem Williamom na njegov prvi dan na sloviti šoli Eton FOTO: Profimedia

William je Eton opisoval kot kraj, kjer je bil samo še en učenec

Prav Williamove besede iz časa po koncu šolanja so pri tem zelo zgovorne. Ko je zapustil Eton, je povedal, da bo pogrešal prijatelje in svojega hišnega učitelja, posebej pa mu je bilo všeč, da se je lahko po šoli gibal kot samo še en učenec. To je izkušnja, ki jo bosta očitno želela omogočiti tudi Georgeu. Seveda bo to precej težje. George je danes eden najbolj prepoznavnih britanskih najstnikov in drugi v vrsti za prestol. Vsak njegov prihod v šolo bo zato zanimiv za javnost. Toda velikost in ureditev Etona mu lahko pri tem pomagata. Melanie Sanderson, urednica vodnika The Good Schools Guide, je za The Times že prej opozorila, da je zaradi obsežnega kampusa mogoče, da bo George tam nekoliko bolj neopazen.

Na Etonu ga čaka drugačno življenje kot na Lambrooku

Prehod z Lambrooka na Eton bo za Georgea pomemben tudi zato, ker bo prvič postal polni internatni učenec. Namesto vsakodnevnega prihoda domov bo večino tedna preživel v šoli. Družino bo praviloma videl ob koncih tedna in med počitnicami, kar pomeni, da bo moral hitro vzpostaviti novo rutino. Takšen način šolanja je na Etonu del tradicije. Šola je namenjena dečkom, ki tam ne obiskujejo le pouka, temveč v času bivanja na kampusu živijo, se ukvarjajo s športom in drugimi dejavnostmi ter gradijo prijateljstva. Za Georgea bo zato Eton predstavljal precej več kot samo novo šolo.

Varnost bo pomemben del njegovega vsakdana

icon-expand Princ George z očetom, prestolonaslednikom princem Williamom. FOTO: AP

George bo sicer živel precej podobno kot drugi dijaki, vendar bo njegova varnost zahtevala dodatne ukrepe. Njegovi varnostniki bodo v bližini, pri čemer naj bi starši želeli čim bolj uravnotežiti zaščito in občutek normalnosti. Prav zasebnost drugih dijakov je eden od razlogov, zakaj so nova opozorila za fotografiranje pomembna. Če bi se ob Etonu vsak dan zbirali obiskovalci, ki bi želeli posneti Georgea, bi bili pod dodatnim pritiskom tudi njegovi sošolci. Šola zato ne želi, da bi prihod bodočega kralja popolnoma spremenil vsakdan preostalih učencev.

Georgea čaka šola z dolgo kraljevo tradicijo

Eton College ima večstoletno zgodovino in je ena najbolj slovitih britanskih šol. Med njegovimi nekdanjimi učenci so bili številni vplivni Britanci, vključno z nekdanjima premierjema Davidom Cameronom in Borisom Johnsonom. Za kraljevo družino ima šola posebno težo predvsem zaradi Williama in Harryja. George bo tako stopil na isto pot kot oče, vendar v času, ko je zaščita zasebnosti zaradi družbenih omrežij in pametnih telefonov še precej zahtevnejša. Prav zato so table z napisom Fotografiranje ni dovoljeno morda majhen, vendar zelo zgovoren znak tega, kako drugačen bo Georgeov prihod v primerjavi z Williamovim pred tremi desetletji. Takrat je pred Etonom stala množica fotografov. Tokrat bodo poskušali poskrbeti, da bo bodoči kralj v šolo vstopil predvsem kot 13-letni fant, ki začenja novo življenjsko obdobje. George bo moral na Etonu živeti z dejstvom, da je bodoči kralj, vendar mu bosta William in Catherine očitno želela dati čim več prostora, da bi lahko bil tudi samo najstnik. Prav možnost, da bo med tednom živel s sošolci, ob koncih tedna pa se vračal k družini, bi mu lahko omogočila prav takšno ravnovesje.