Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William

Tokrat pa je bil v središču pozornosti Williamov najstarejši sin. Georgea sta na prvi šolski dan v Eton pospremila princ William in princesa Kate. Družina je bila videti sproščena in dobre volje, čeprav je deževalo. Pri vhodu v šolo sta jih sprejela ravnatelj Simon Henderson in Sir Nicholas Coleridge. Henderson je Georgeu zaželel dobrodošlico in srečo pri novem poglavju.

Prvi dan, ki je zelo spominjal na Williamovega

Posebnost letošnjega dogodka je, da je William nekoč stal skoraj na istem mestu. Sedanji princ Walesa je v Eton prišel leta 1995, prav tako pri 13 letih. Šolo je obiskoval do leta 2000, tam opravil GCSE in A-level izpite ter se vključil tudi v različne šolske dejavnosti. George tako nadaljuje očetovo izobraževalno pot, kar je zanimiv preobrat glede na prejšnje generacije britanske kraljeve družine. Njegov dedek, kralj Charles III., namreč ni obiskoval Etona, temveč škotski Gordonstoun. William je bil prvi bodoči britanski kralj, ki je obiskoval Eton, zdaj pa se je zanj odločila tudi njegova družina.

icon-expand Pred 31. leti se je na istem mestu nahajal tudi njegov oče, William. FOTO: Profimedia

William je imel na Eton zelo posebne spomine

Izbira šole ni zgolj vprašanje prestiža. William je o svojih šolskih letih v Etonu govoril pozitivno, posebej zanimiv pa je njegov spomin na čas, ko je bil njegov dom v šoli tako blizu Windsorju. Med šolanjem je namreč lahko ob koncih tedna obiskoval svojo babico, kraljico Elizabeto II., na gradu Windsor. George bo tako obiskoval isto šolo, ki je bila nekoč del vsakdanjega življenja njegovega očeta, le da se je svet, v katerem odrašča, medtem precej spremenil.

icon-expand Princ William na prvi dan šolanja na Etonu. FOTO: Profimedia

Tudi princ Harry je bil Etončan

George pa ni prvi iz svoje ožje družine, ki bo spoznal znamenite šolske hodnike. Pred njim je Eton obiskoval tudi njegov stric, princ Harry. William je šolo obiskoval med letoma 1995 in 2000, Harry pa med letoma 1998 in 2003. Brata sta se tako nekaj časa šolala hkrati. George zdaj nadaljuje tradicijo, ki se je v družini že dodobra uveljavila.

Šola z več kot 580-letno zgodovino

Eton College je bil ustanovljen leta 1440, ustanovil pa ga je kralj Henrik VI. Gre za deško internatsko šolo v bližini Windsorja, ki je skozi stoletja izobrazila številne pomembne Britance. Med njenimi nekdanjimi učenci je kar 20 britanskih predsednikov vlad, med njimi David Cameron in Boris Johnson, pa tudi številni znani umetniki in igralci. Šola je znana po zelo posebnih tradicijah. Dijaki nosijo značilna formalna oblačila, učitelje pa tradicionalno imenujejo beaks. Eton je torej precej drugačen od običajne predstave o sodobni šoli.

icon-expand Georga sta na šolo pospremila oba starša. FOTO: Profimedia

George je v Eton prišel iz Lambrooka

Pred prestopom v Eton je George obiskoval Lambrook School, kjer sta z njim šolo obiskovala tudi mlajša sestra Charlotte in brat Louis. Zdaj pa se njihova izobraževalna pot razhaja. George je postal dijak Etona, Charlotte in Louis pa za zdaj ostajata v Lambrooku. Za 13-letnika bo to pomenilo tudi precej več samostojnosti. Eton je namreč internatska šola, George pa naj bi bil deležen bivanjske izkušnje, ki je precej drugačna od tiste, ki jo je imel skupaj s svojima mlajšima sorojencema. Po poročanju tujih medijev bo imel svojo sobo, hkrati pa bo živel v zelo družabnem okolju, kjer učenci skupaj preživljajo velik del vsakdana.

Ena stvar pa je danes povsem drugačna kot v Williamovih časih

George se bo moral poleg običajnih najstniških izzivov spoprijeti še z nečim, česar njegov oče pri 13 letih ni poznal v takšni obliki, družbenimi omrežji. Ko je William obiskoval Eton, pametnih telefonov in TikToka seveda ni bilo. George pa odrašča v svetu, v katerem lahko fotografija ali posnetek iz šolskega življenja v nekaj sekundah zaokroži po svetu. Prav zato bo njegova zasebnost predstavljala poseben izziv. Tudi britanski kraljevi komentatorji opozarjajo, da je njegovo šolanje zaradi njegovega položaja precej drugačno od šolanja njegovega očeta pred tremi desetletji.

Za Georgea pomemben dan, za kraljevo družino pa simboličen trenutek

Georgeov prvi dan v Etonu je imel še eno posebno simboliko. Zgodil se je 8. septembra, na dan, ko je pred štirimi leti umrla njegova prababica, kraljica Elizabeta II. Istega dne je Charles postal kralj. George je tako na dan, ki je za britansko kraljevo družino že sam po sebi zelo čustven in zgodovinsko pomemben, začel novo poglavje svojega življenja. Pred njim so zdaj leta, v katerih bo poleg običajnih najstniških skrbi odraščal tudi z zavedanjem, da je drugi v vrsti za britanski prestol. In prav zato bo verjetno prav vsak njegov korak v Etonu spremljan precej bolj pozorno kot pri večini njegovih sošolcev. Ena stvar pa je zagotovo zanimiva: ko bo nekoč sam pogledal nazaj na svoj prvi dan v Etonu, bo lahko vedel, da je pred 31 leti skozi ista vrata kot 13-letnik stopil tudi njegov oče William.