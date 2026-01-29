Zvezdnik pri 57 letih osmič očka

Marc Anthony in njegova žena Nadia Ferreira, 26-letna paragvajska manekenka in nekdanja Miss Universe Paraguay, sta novico delila na družbenih omrežjih, in to ravno na dan, ko sta praznovala tretjo obletnico poroke. Kot je poročal People, je par objavil fotografijo, na kateri so roke Marca, Nadiine in njunega sina Marca (Marquito) položene na trebušček. Ob tem sta zapisala: "Srečna tretja obletnica! Kakšen velik dar nam življenje daje. Bog je velik. Marquito bo starejši brat."
Marc in Nadia sta se poročila januarja 2023 v Miamiju v krogu številnih zvezdnikov. Marquito je njun prvi otrok, prihajajoči otrok pa bo drugi skupni otrok para in Marcov osmi otrok.
Marc Anthony je oče že sedmih otrok: Ariane in Chasea iz razmerja z Debbie Rosado, Cristiana in Ryana iz zakona z nekdanjo Miss Universe Dayanaro Torres ter Emme in Maximiliana, dvojčka iz zakona z Jennifer Lopez.
