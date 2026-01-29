Zvezdnik pri 57 letih osmič očka

Marc Anthony in njegova žena Nadia Ferreira , 26-letna paragvajska manekenka in nekdanja Miss Universe Paraguay, sta novico delila na družbenih omrežjih, in to ravno na dan, ko sta praznovala tretjo obletnico poroke. Kot je poročal People , je par objavil fotografijo, na kateri so roke Marca, Nadiine in njunega sina Marca (Marquito) položene na trebušček. Ob tem sta zapisala: " Srečna tretja obletnica! Kakšen velik dar nam življenje daje. Bog je velik. Marquito bo starejši brat. "

Marc in Nadia sta se poročila januarja 2023 v Miamiju v krogu številnih zvezdnikov. Marquito je njun prvi otrok, prihajajoči otrok pa bo drugi skupni otrok para in Marcov osmi otrok.

Marc Anthony je oče že sedmih otrok: Ariane in Chasea iz razmerja z Debbie Rosado, Cristiana in Ryana iz zakona z nekdanjo Miss Universe Dayanaro Torres ter Emme in Maximiliana, dvojčka iz zakona z Jennifer Lopez.