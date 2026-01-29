Bibaleze.si
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka

B.R.
Svet slavnih 0
29. 01. 2026 12.06

57-letni svetovno priznani pevec in njegova 26-letna soproga sta razkrila, da pričakujeta otroka, ki bo Marcov osmi otrok.

Marc Anthony

Marc Anthony in njegova žena Nadia Ferreira, 26-letna paragvajska manekenka in nekdanja Miss Universe Paraguay, sta novico delila na družbenih omrežjih, in to ravno na dan, ko sta praznovala tretjo obletnico poroke. Kot je poročal People, je par objavil fotografijo, na kateri so roke Marca, Nadiine in njunega sina Marca (Marquito) položene na trebušček. Ob tem sta zapisala: "Srečna tretja obletnica! Kakšen velik dar nam življenje daje. Bog je velik. Marquito bo starejši brat."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marc in Nadia sta se poročila januarja 2023 v Miamiju v krogu številnih zvezdnikov. Marquito je njun prvi otrok, prihajajoči otrok pa bo drugi skupni otrok para in Marcov osmi otrok.

Marc Anthony je oče že sedmih otrok: Ariane in Chasea iz razmerja z Debbie Rosado, Cristiana in Ryana iz zakona z nekdanjo Miss Universe Dayanaro Torres ter Emme in Maximiliana, dvojčka iz zakona z Jennifer Lopez.

Nekdanji mož Jennifer Lopez dobil sedmega otroka
Marc Anthony Nadia Ferreira nosečnost otroci zvezdniki
