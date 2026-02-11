Prepoznate to deklico? Razkrila, kako ji je ples rešil življenje

Svojo prepoznavnost je dosegla kot Kelly Bundy v kultnem sitkomu Married... with Children , ki je potekal od leta 1987 do 1997. Vlogo je odigrala s prepoznavnim humorjem in sarkazmom, kar ji je odprlo vrata tudi za filmske vloge, med drugim v filmih Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, The Sweetest Thing in Bad Moms .

Christina Applegate je ameriška igralka in producentka, ki jo je svet spoznal že v zgodnji mladosti. Rojena je 25. novembra 1971 v Los Angelesu v Kaliforniji, v družini, povezani s filmsko industrijo – njen oče je igralec Robert Applegate , mama pa igralska menedžerka Nancy Priddy . Že kot otrok je bila pogosto pred kamerami, kar jo je vodilo v uspešno kariero.

Nedavno je zvezdnica na družbenih omrežjih objavila fotografijo iz svojega otroštva in ob njej zapisala: "Ples je postal tisto, kar me je rešilo, in me rešuje še danes... To, da danes, ko imam multiplo sklerozo, ne morem plesati tako, kot sem nekoč, je ena najtežjih stvari pri tej bolezni. Težko bi precenila, kako pomemben je ples zame." Kot so zapisali na spletni strani SurvivorNet, je bila igralki diagnoza multiple skleroze (MS) postavljena leta 2021. Gre za kronično bolezen centralnega živčnega sistema, ki ji je spremenila življenje in vpliva na njene gibalne sposobnosti.

Ples je bil skozi njeno življenje več kot le hobi – bil je način izražanja, sprostitve in osebne sreče. V svoji objavi je poudarila, kako težko ji je, ker danes ne more plesati tako, kot je bila nekoč zmožna, in kako pomemben del njenega življenja in identitete ples predstavlja.

Igralka se je že v preteklosti javno odprla tudi o drugih zdravstvenih izzivih. Leta 2008 ji je bil diagnosticiran rak dojk, po čemer je prestala dvojno mastektomijo.