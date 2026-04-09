Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke

S.B.
Svet slavnih 0
09. 04. 2026 12.09

V družini Javšnik so te dni doživeli enega tistih trenutkov, ki za vedno ostanejo zapisani v srcu.

Matjaz Javsnik

Slovenski igralec in komik Matjaž Javšnik je z ganljivo objavo na družbenih omrežjih razkril, da je njegova hči Živa doživela pomemben življenjski mejnik, maturantski ples. Ob čudoviti fotografiji, na kateri skupaj žarita v elegantnih opravah, je pripisal: "Živa je imela maturantski ples, ata pa je pokal od ponosa."

Fotografija je v hipu navdušila sledilce. Matjaž je blestel v elegantni obleki, njegova hči Živa pa je bila naravnost osupljiva v večerni svileni obleki kožne barve, posuti z drobnimi kristalčki, ki so še dodatno poudarili svečanost trenutka. Skupaj sta delovala izjemno povezano, ponosno in srčno, kot oče in hči, ki delita enega najlepših večerov odraščanja.

Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Maturantski ples je za vsako družino posebna prelomnica. To je večer, ko se starši za trenutek ustavijo in se zavejo, kako hitro so njihovi otroci odrasli. Pri Javšnikovih je bilo čutiti prav to mešanico veselja, nostalgije in očetovske ganjenosti. Matjaževe besede so se dotaknile številnih staršev, ki so v objavi prepoznali svoje občutke ob podobnih mejnikih svojih otrok.

Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero

Takšni trenutki niso pomembni le za mlade, temveč tudi za starše, saj simbolizirajo prehod v novo življenjsko obdobje, bolj samostojno, zrelo in polno novih izzivov. 

Za Živo je bil to večer elegance in nepozabnih spominov, za njenega očeta pa eden tistih redkih trenutkov, ko srce resnično poka od ponosa.

