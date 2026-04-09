Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke

Slovenski igralec in komik Matjaž Javšnik je z ganljivo objavo na družbenih omrežjih razkril, da je njegova hči Živa doživela pomemben življenjski mejnik, maturantski ples. Ob čudoviti fotografiji, na kateri skupaj žarita v elegantnih opravah, je pripisal: "Živa je imela maturantski ples, ata pa je pokal od ponosa."

Fotografija je v hipu navdušila sledilce. Matjaž je blestel v elegantni obleki, njegova hči Živa pa je bila naravnost osupljiva v večerni svileni obleki kožne barve, posuti z drobnimi kristalčki, ki so še dodatno poudarili svečanost trenutka. Skupaj sta delovala izjemno povezano, ponosno in srčno, kot oče in hči, ki delita enega najlepših večerov odraščanja.