Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine

Priscilla Presley je objavila ganljive besede in staro fotografijo, ki prikazuje mater in hčer v mladih letih. Priscilla je ob tem izrazila globoko ljubezen in žalost, ki jo nosi v sebi – čustva, ki jih lahko resnično razumejo le mati in hči. "Minila so tri leta, odkar sem nazadnje slišala tvoj glas, in ni dneva, da te ne bi pogrešala. Globina najine vezi je nekaj, kar bi lahko resnično razumeli le mati in hči. Najini življenji sta bili zapleteni na načine, ki jih malo kdo lahko dojame, oblikovani z ljubeznijo, bolečino in težo imena, ki si ga je svet zahteval zase. Kljub vsemu je bila najina vez samo najina – nepopolna, globoka in neuničljiva. Pogrešam te bolj, kot besede lahko povedo, moja mala Lisa Marie. Ljubezen za vedno, mami."

Po pisanju Hello Magazine je objavo pospremila s staro fotografijo, ki prikazuje Priscillo in Liso Marie skupaj v preprostih trenutkih, polnih ljubezni in bližine.