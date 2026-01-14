Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine

Priscilla Presley je objavila ganljive besede in staro fotografijo, ki prikazuje mater in hčer v mladih letih. Priscilla je ob tem izrazila globoko ljubezen in žalost, ki jo nosi v sebi – čustva, ki jih lahko resnično razumejo le mati in hči. "Minila so tri leta, odkar sem nazadnje slišala tvoj glas, in ni dneva, da te ne bi pogrešala. Globina najine vezi je nekaj, kar bi lahko resnično razumeli le mati in hči. Najini življenji sta bili zapleteni na načine, ki jih malo kdo lahko dojame, oblikovani z ljubeznijo, bolečino in težo imena, ki si ga je svet zahteval zase. Kljub vsemu je bila najina vez samo najina – nepopolna, globoka in neuničljiva. Pogrešam te bolj, kot besede lahko povedo, moja mala Lisa Marie. Ljubezen za vedno, mami."
Po pisanju Hello Magazine je objavo pospremila s staro fotografijo, ki prikazuje Priscillo in Liso Marie skupaj v preprostih trenutkih, polnih ljubezni in bližine.
Lisa Marie Presley je umrla 12. januarja 2023 pri starosti 54 let. Vzrok smrti je bila zapora tankega črevesja, ki je nastala zaradi brazgotin po prejšnji operaciji hujšanja. Njena smrt je močno pretresla družino, oboževalce in svetovno javnost.
Po pisanju AOL je bila Lisa Marie več kot le hči "kralja rock'n'rolla". Sama je pustila močan pečat kot glasbenica in mama štirim otrokom. Njeno življenje je bilo pogosto v središču pozornosti, ob tem pa se je spopadala z osebnimi izzivi in tragedijami, ki so oblikovale njeno življenjsko pot.
Priscillina objava je prejela številne odzive, tudi od vnukinje Riley Keough, ki je s "všečkanjem" objave pokazala svojo podporo.
Lisa Marie Presley je bila ne le hči slavnega Elvisa Presleya, ampak tudi samostojna umetnica, ki je vplivala na glasbeno in zabavno sceno.
