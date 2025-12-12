Po seji pregloboko v kozarec: Borut Pahor o rojstvu sina

Nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor je obujal trenutke, ko se je rodil njegov sin Luka: "Na današnji dan pred 28 leti se nama je s Tanjo rodil Luka. Okej, rodila je Tanja, samo tudi jaz sem trpel zraven, ker je bil porod kar zahteven." je zapisal ob fotografiji novorojenca ter dodal: "Oba sva bila zelo srečna. Okej, tamal še ni čisto dobro vedel, kakšno smolo ima s fotrom."

Pahor je opisal tudi, kako sta ostala Tanja in Luka v porodnišnici, medtem ko je on za kratek čas odšel v kantino, kjer je spil viski, preden se je vrnil v Državni zbor: "Po seji smo mnogi na Luketov račun pregloboko pogledali v kozarec." je še dodal.