Po seji pregloboko v kozarec: Borut Pahor o rojstvu sina

B.R.
Svet slavnih 3
12. 12. 2025 08.34

Pred 28 leti se je Borutu Pahorju in njegovi soprogi Tanji rodil sin Luka. Nekdanji predsednik Slovenije je ob tem delil tudi svojo osebno izkušnjo in spomine na tisti dan.

borut pahor

Nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor je obujal trenutke, ko se je rodil njegov sin Luka: "Na današnji dan pred 28 leti se nama je s Tanjo rodil Luka. Okej, rodila je Tanja, samo tudi jaz sem trpel zraven, ker je bil porod kar zahteven." je zapisal ob fotografiji novorojenca ter dodal: "Oba sva bila zelo srečna. Okej, tamal še ni čisto dobro vedel, kakšno smolo ima s fotrom."

Pahor je opisal tudi, kako sta ostala Tanja in Luka v porodnišnici, medtem ko je on za kratek čas odšel v kantino, kjer je spil viski, preden se je vrnil v Državni zbor: "Po seji smo mnogi na Luketov račun pregloboko pogledali v kozarec." je še dodal.

Hudomušen Borut Pahor: Pred 27 leti v vozičku, danes v Bruslju
Kako simpatično: Nasmejana Tina Maze s hčerko v družbi Boruta Pahorja
Borut Pahor rojstvo sina Luka Pahor druge zgodbe družinski spomini
