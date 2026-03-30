Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu

Kevin Bacon in Kyra Sedgwick sta se prvič srečala leta 1987 na snemanju televizijskega filma Lemon Sky . Kevin je bil takoj očaran nad Kyro, ona pa sprva ni bila pretirano navdušena nad njegovim slavnim statusom. " Kevin mi sploh ni bil privlačen, " je pozneje iskreno priznala. A usoda je imela drugačne načrte – že leto kasneje sta se poročila.

V skoraj štirih desetletjih skupnega življenja sta vzgojila dva otroka, hkrati pa uspešno nadaljevala vsak svojo igralsko kariero. Njuno razmerje je prestalo številne izzive, a vedno poudarjata, da so temelj njune zveze humor, spoštovanje in predanost družini. "Pomembno je, da se znava nasmejati – in da si zaupava," pravi slavni igralec o njunem zakonu.

Leta 2013 sta slavna zakonca sodelovala v ameriški oddaji Finding Your Roots, ki raziskuje družinska drevesa znanih osebnosti. Tam sta presenečeno izvedela, da imata skupnega prednika iz kolonialne Amerike in da sta deveta bratranca in sestrična.

Kyra se je na razkritje odzvala v šali: "Vedela sem, da je nekaj čudnega!" Kevin pa je dodal: "Hej, deveta sestrična – to ni nič! Na tej oddaljenosti smo skoraj vsi v sorodu."