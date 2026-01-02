Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta

Pevec Marko Škugor je novo leto 2026 začel na resnično nepozaben način. Medtem ko so mnogi praznovali ob kozarcu penine, je bil Škugor ob svoji ženi Ivani in pričakoval najdragocenejše darilo – točno 1. januarja 2026 ob 00.00 se mu je namreč rodila hči. Njegova družina se je tako povečala na pet članov, saj imata z Ivano že dva sinova, Andrijo in Petra.

Ob lepi novici je pevec na družbenem omrežju Facebook zapisal: "Naša princeska, rojena 1. 1. točno ob 00.00." Poleg je objavil fotografijo novorojenčice. Objava je hitro sprožila val čestitk; komentarji in lepe želje so se kopičili, medtem ko so se številni oboževalci pridružili čestitkam ne le njemu, temveč tudi njegovi ženi Ivani in sinovoma.

Marko Škugor se je v zadnjem obdobju uveljavil tudi pri slovenskem občinstvu. Njegovo uspešno pretežno hrvaško kariero dopolnjujejo projekti, ki presegajo državne meje. Sodelovanje s slovensko skupino Kvatropirci pri pesmi 'Obljubim ti', ki so jo posneli lansko leto, je bilo eno izmed teh projektov.