Maluma drugič postal očka: njegov sinček nosi čudovito ime

Maluma je dobil sina Orióna
Maluma je znova postal očka! Po rojstvu hčerke Paris marca 2024 se je družinici pridružil še deček. Skupaj s partnerko Susano sta oboževalcem pokazala čudovit družinski trenutek.
Na Instagramu je objavil fotografijo, na kateri v naročju drži novorojenčka, ob njem pa je njegova partnerka. Ob fotografiji je zapisal njegovo ime in datum rojstva: "Orión Londoño Gómez. 14/09/26."
Več podrobnosti o rojstvu za zdaj ni razkril.
Družina ima zdaj dva otroka
Orión je drugi otrok Malume in Susane Gómez. Par ima že hčerko Paris Londoño Gómez, ki se je rodila marca 2024.
Ob rojstvu prvega otroka je Maluma prav tako z oboževalci delil družinske trenutke. El País je takrat poročal, da je pevec rojstvo hčerke opisal kot uresničitev velike želje, da bi postal oče.
Izbral je ime z močnim pomenom
Ime Orión oziroma Orion je povezano z enim najbolj prepoznavnih ozvezdij na nočnem nebu.
Maluma je umetniško ime kolumbijskega pevca Juana Luisa Londoña Ariasa. S Susano Gómez sta par že več let, marca 2024 pa sta prvič postala starša.
Viri: Billboard, El País, Noticias Caracol, People, HOLA! USA
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