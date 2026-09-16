Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Maluma drugič postal očka: njegov sinček nosi čudovito ime

B.R.
Svet slavnih 0
16. 09. 2026 08.05

Kolumbijski glasbenik Maluma in njegova partnerka Susana Gómez sta družino povečala za novega člana. Pevec je veselo novico potrdil z nežno črno-belo fotografijo in razkril tudi ime sina.

maluma

Maluma je dobil sina Orióna

Maluma je dobil sina Orióna.
Maluma je dobil sina Orióna. FOTO: Profimedia

Maluma je znova postal očka! Po rojstvu hčerke Paris marca 2024 se je družinici pridružil še deček. Skupaj s partnerko Susano sta oboževalcem pokazala čudovit družinski trenutek.

Na Instagramu je objavil fotografijo, na kateri v naročju drži novorojenčka, ob njem pa je njegova partnerka. Ob fotografiji je zapisal njegovo ime in datum rojstva: "Orión Londoño Gómez. 14/09/26."

Več podrobnosti o rojstvu za zdaj ni razkril.

Družina ima zdaj dva otroka

Orión je drugi otrok Malume in Susane Gómez. Par ima že hčerko Paris Londoño Gómez, ki se je rodila marca 2024.

Ob rojstvu prvega otroka je Maluma prav tako z oboževalci delil družinske trenutke. El País je takrat poročal, da je pevec rojstvo hčerke opisal kot uresničitev velike želje, da bi postal oče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izbral je ime z močnim pomenom

Ime Orión oziroma Orion je povezano z enim najbolj prepoznavnih ozvezdij na nočnem nebu.

Maluma je umetniško ime kolumbijskega pevca Juana Luisa Londoña Ariasa. S Susano Gómez sta par že več let, marca 2024 pa sta prvič postala starša.

Nasveti za očete, ki si želijo biti prisotni pri porodu
Preberi še
Nasveti za očete, ki si želijo biti prisotni pri porodu
Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša
Preberi še
Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša

Viri: Billboard, El País, Noticias Caracol, People, HOLA! USA

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Maluma zvezdniki novorojenček starševstvo Orión zvezdniška družina Orión Londoño Gómez znane osebe
Prejšnji članek
Svet slavnih

Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to

Naslednji članek
Svet slavnih

Pri 12 letih se je odločil, da mami ne bo dal niti centa

24ur.com Maluma razkril veselo novico: spet bo očka
Bibaleze.si Slavni pevec se je razveselil rojstva otroka
Bibaleze.si Zvezdnik serije Južni veter presenetil z novico
24ur.com Maluma postal očka: Tega trenutka nikoli ne bom pozabil
24ur.com Maluma bo postal očka
24ur.com Neymar se je razveselil svojega drugega otroka, hčerkice Mavie
24ur.com Luka Modrić praznuje: Sin dopolnil 15 let
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1933