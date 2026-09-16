Maluma drugič postal očka: njegov sinček nosi čudovito ime

Maluma je znova postal očka! Po rojstvu hčerke Paris marca 2024 se je družinici pridružil še deček. Skupaj s partnerko Susano sta oboževalcem pokazala čudovit družinski trenutek.

Na Instagramu je objavil fotografijo, na kateri v naročju drži novorojenčka, ob njem pa je njegova partnerka. Ob fotografiji je zapisal njegovo ime in datum rojstva: "Orión Londoño Gómez. 14/09/26."

Več podrobnosti o rojstvu za zdaj ni razkril.