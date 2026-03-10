Bibaleze.si
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"

S.B.
Svet slavnih 0
10. 03. 2026 08.51

Znana slovenska športna spletna vplivnica in podjetnica Petra Parovel je po rojstvu svoje druge hčerkice iskreno spregovorila o tem, kako pomembno je prisluhniti svojemu telesu in si vzeti čas za okrevanje. Njena iskrena izpoved je obenem opomnik vsem mamicam, da ni treba hiteti, da je popolnoma v redu vzeti si čas in slediti sebi.

Petra Parovel-1

Znana slovenska športna spletna vplivnica in podjetnica Petra Parovel je po rojstvu svoje druge hčerkice Anne Vite spregovorila o izzivih materinstva, pritiskih družbe in tem, kako pomembno je prisluhniti svojemu telesu.

Petra pravi, da so bili po rojstvu prve hčere Emili pritiski javnosti nanjo, kot osebno trenerko, tolikšni, da jih je čutila kot breme. Hkrati iskreno priznava, da je takrat sledila tem pritiskom, ne sebi. Svojo osebno izpoved o pričakovanjih javnosti nad ženskami po porodu je delila v zgodbah na svojem osebnem instagram profilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po rojstvu prve hčere Emili je Petra čutila neizprosen pritisk: "Vse okoli mene je govorilo, da se moram čim prej spraviti v formo, da mora moje telo spet izgledati popolno'. Takrat sem sledila tem pričakovanjem, ne sebi," je priznala. Posledice so bile očitne – pomanjkanje spanca, prekomerno forsiranje telesa in občutek neuspeha, ker rezultati niso prišli tako hitro, kot bi jih želela. "Trajalo je kar tri leta, da sem prišla do postave, s katero sem bila osebno zadovoljna," je še dodala.

Danes je odločena, da bo šla drugače. Tokrat si bo vzela čas, ki ga njeno telo potrebuje in bo poslušala predvsem sebe."Zdaj si bom vzela čas, ki ga moje telo potrebuje. Poslušala bom samo sebe in ne hitela. Datum začetka treniranja? Ga še nimam – in to je popolnoma v redu," pravi Petra.

Petra Parovel priznava, da so pritiski javnosti na mamo po rojstvu otroka veliki.
Petra Parovel priznava, da so pritiski javnosti na mamo po rojstvu otroka veliki.FOTO: POP TV

Petra dodaja, da je zdaj, ko ima še večjo prepoznavnost in njen glas dosega širše občinstvo, pravi trenutek, da spregovori o pritiskih, s katerimi se soočajo mamice po porodu. "Želim pokazati, da ni treba hiteti, da je pomembno poslušati svoje telo in se osredotočiti na svoje dobro počutje. Zdaj želim narediti vse drugače," zaključuje Petra.

Njena zgodba ni le navdih, ampak tudi opomnik vsem mamicam, da so njihove potrebe pomembne in da je skrb zase prvi korak k srečnemu materinstvu.

Nasveti za mamice, ki si želijo zdrav pristop po porodu

Poslušaj svoje telo – vsaka mama okreva drugače. Ne primerjaj svojega napredka z drugimi.

Daj si čas – telo je pravkar opravilo ogromen napor. Zmanjšaj pritisk na "hitro vrnitev v formo".

Postavi svoje dobro počutje na prvo mesto – počitek, hranilna prehrana in gibanje po občutku so ključni.

Poišči podporo – pogovor z drugimi mamicami, družino ali strokovnjaki ti lahko pomaga razbremeniti občutek krivde ali pritiska.

Ne boj se reči NE – družbene norme in pričakovanja niso vedno realna. Dovoli si biti "dovolj dobra mama" zase in za svoje otroke.

