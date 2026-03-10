Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"

Znana slovenska športna spletna vplivnica in podjetnica Petra Parovel je po rojstvu svoje druge hčerkice Anne Vite spregovorila o izzivih materinstva, pritiskih družbe in tem, kako pomembno je prisluhniti svojemu telesu. Petra pravi, da so bili po rojstvu prve hčere Emili pritiski javnosti nanjo, kot osebno trenerko, tolikšni, da jih je čutila kot breme. Hkrati iskreno priznava, da je takrat sledila tem pritiskom, ne sebi. Svojo osebno izpoved o pričakovanjih javnosti nad ženskami po porodu je delila v zgodbah na svojem osebnem instagram profilu.

Po rojstvu prve hčere Emili je Petra čutila neizprosen pritisk: "Vse okoli mene je govorilo, da se moram čim prej spraviti v formo, da mora moje telo spet izgledati popolno'. Takrat sem sledila tem pričakovanjem, ne sebi," je priznala. Posledice so bile očitne – pomanjkanje spanca, prekomerno forsiranje telesa in občutek neuspeha, ker rezultati niso prišli tako hitro, kot bi jih želela. "Trajalo je kar tri leta, da sem prišla do postave, s katero sem bila osebno zadovoljna," je še dodala. Danes je odločena, da bo šla drugače. Tokrat si bo vzela čas, ki ga njeno telo potrebuje in bo poslušala predvsem sebe."Zdaj si bom vzela čas, ki ga moje telo potrebuje. Poslušala bom samo sebe in ne hitela. Datum začetka treniranja? Ga še nimam – in to je popolnoma v redu," pravi Petra.

icon-expand Petra Parovel priznava, da so pritiski javnosti na mamo po rojstvu otroka veliki. FOTO: POP TV

Petra dodaja, da je zdaj, ko ima še večjo prepoznavnost in njen glas dosega širše občinstvo, pravi trenutek, da spregovori o pritiskih, s katerimi se soočajo mamice po porodu. "Želim pokazati, da ni treba hiteti, da je pomembno poslušati svoje telo in se osredotočiti na svoje dobro počutje. Zdaj želim narediti vse drugače," zaključuje Petra. Njena zgodba ni le navdih, ampak tudi opomnik vsem mamicam, da so njihove potrebe pomembne in da je skrb zase prvi korak k srečnemu materinstvu.

Nasveti za mamice, ki si želijo zdrav pristop po porodu