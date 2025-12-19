Bibaleze.si
Slavni komik postal oče: rodila se je hčerka Scottie

B.R.
Svet slavnih 0
19. 12. 2025 08.05

Ameriški komik Pete Davidson je postal oče. S svojo partnerico, manekenko Elsie Hewitt, sta pozdravila rojstvo prvega otroka – deklice z imenom Scottie Rose Hewitt Davidson.

Pete Davidson

Pete Davidson in Elsie Hewitt sta veselo novico delila na svojih profilih na Instagramu. Deklica Scottie Rose Hewitt Davidson se je rodila 12. decembra. "Moje najboljše delo doslej. Prekipevam od ljubezni, hvaležnosti in neverjetnega občutka," je ob fotografiji, na kateri par v naročju drži novorojenko, zapisala 29-letna svežepečena mamica. Komik je objavo pospremil s kratkim zapisom: "Wu Tang forever."

Objava je vključevala več intimnih fotografij mlade družine, pri čemer sta starša obraz hčerke zakrila z belim srčkom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ime deklice ima za komika poseben pomen. Scottie je namreč poklon njegovemu pokojnemu očetu Scottu Matthewu Davidsonu, newyorškemu gasilcu, ki je umrl med posredovanjem ob terorističnih napadih 11. septembra 2001, ko je bil Pete star komaj sedem let. Rose pa je srednje ime Elsie Hewitt.

Par je novico o nosečnosti prvič potrdil julija letos. Takrat je vir za revijo PEOPLE potrdil, da pričakujeta prvega otroka, kmalu zatem je manekenka veselo novico razkrila tudi sama na Instagramu. Objavila je serijo fotografij, med drugim posnetke z Davidsonom ter ultrazvočno sliko. Objavo je pospremila z značilnim humorjem: "No, zdaj vsi vedo, da sva imela spolne odnose."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Septembra je vir blizu para za PEOPLE še povedal, da sta oba izjemno navdušena nad prihodom otroka. "Pete in Elsie se imata odlično in sta zelo vznemirjena ob misli, da bosta postala starša. Pete se pripravlja na vse možne načine – od urejanja otroške sobe do tega, da je Elsie v oporo na vsakem koraku. Jasno je, kako zelo se veseli očetovstva."

