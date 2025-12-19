Slavni komik postal oče: rodila se je hčerka Scottie

Pete Davidson in Elsie Hewitt sta veselo novico delila na svojih profilih na Instagramu. Deklica Scottie Rose Hewitt Davidson se je rodila 12. decembra. "Moje najboljše delo doslej. Prekipevam od ljubezni, hvaležnosti in neverjetnega občutka," je ob fotografiji, na kateri par v naročju drži novorojenko, zapisala 29-letna svežepečena mamica. Komik je objavo pospremil s kratkim zapisom: "Wu Tang forever." Objava je vključevala več intimnih fotografij mlade družine, pri čemer sta starša obraz hčerke zakrila z belim srčkom.

Ime deklice ima za komika poseben pomen. Scottie je namreč poklon njegovemu pokojnemu očetu Scottu Matthewu Davidsonu, newyorškemu gasilcu, ki je umrl med posredovanjem ob terorističnih napadih 11. septembra 2001, ko je bil Pete star komaj sedem let. Rose pa je srednje ime Elsie Hewitt. Par je novico o nosečnosti prvič potrdil julija letos. Takrat je vir za revijo PEOPLE potrdil, da pričakujeta prvega otroka, kmalu zatem je manekenka veselo novico razkrila tudi sama na Instagramu. Objavila je serijo fotografij, med drugim posnetke z Davidsonom ter ultrazvočno sliko. Objavo je pospremila z značilnim humorjem: "No, zdaj vsi vedo, da sva imela spolne odnose."

