Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke

Komik Pete Davidson in model Elsie Hewitt sta po poročanju portala Entertainment tonight končala razmerje le pet mesecev po rojstvu hčerke Scottie Rose.
Hewittova je v posnetku na Instagramu poudarila, da je trenutno v obdobju, ko hkrati usklajuje materinstvo in delo, ter dodala, da vse to opravlja "na lastno pest, kar je težko". Njena izjava je hitro pritegnila pozornost, predvsem zaradi komentarjev uporabnikov, ki so začeli razpravo o tem, kako si starša po razhodu delita finančno in čustveno odgovornost za otroka.
Eden od komentarjev je namigoval, da bi bilo "noro", če bi res sama nosila finančno breme, na kar je Hewittova kratko odgovorila, da to drži, vendar je ta izjava kasneje sprožila še več dvomov in razprav na spletu.
Viri blizu Davidsona: “Finančno in čustveno podpira otroka”
Po drugi strani pa viri blizu nekdanjega para trdijo povsem drugačno zgodbo. Po njihovih navedbah naj bi Davidson aktivno sodeloval pri skrbi za hčerko in naj bi finančno pokrival vse osnovne stroške, povezane z otrokom in življenjem družine. Kot poudarjajo, naj bi bila njegova prioriteta prav hčerka in njeno dobro počutje, kljub koncu razmerja.
Nekateri tuji mediji poročajo, da se nekdanja partnerja trenutno še vedno usklajujeta glede načina skupnega starševstva, saj naj bi se odnos zapletel v obdobju po rojstvu otroka in hitrem razvoju njune zveze.
Kljub nasprotujočim si informacijam tako Elsie kot Dave poudarjata, da je v ospredju predvsem dobrobit hčerke Scottie, medtem ko se par sooča z zahtevnim obdobjem prilagajanja na življenje po razhodu in nov način družinske dinamike.
