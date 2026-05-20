Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke

Komik Pete Davidson in model Elsie Hewitt sta po poročanju portala Entertainment tonight končala razmerje le pet mesecev po rojstvu hčerke Scottie Rose.

Hewittova je v posnetku na Instagramu poudarila, da je trenutno v obdobju, ko hkrati usklajuje materinstvo in delo, ter dodala, da vse to opravlja "na lastno pest, kar je težko". Njena izjava je hitro pritegnila pozornost, predvsem zaradi komentarjev uporabnikov, ki so začeli razpravo o tem, kako si starša po razhodu delita finančno in čustveno odgovornost za otroka.

Eden od komentarjev je namigoval, da bi bilo "noro", če bi res sama nosila finančno breme, na kar je Hewittova kratko odgovorila, da to drži, vendar je ta izjava kasneje sprožila še več dvomov in razprav na spletu.