Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka

S.B.
Svet slavnih 0
29. 05. 2026 04.00

Tonči Huljić, priznani glasbenik in tast hrvaškega pevca Petra Graša, je spregovoril o svoji izkušnji dedka ter razkril, kako je videti njegovo vsakdanje življenje z vnukoma.

Tonći Huljić

S precej humorja je opisal realnost, ki jo prinaša skrb za majhna otroka. "Nimam več živcev, vse sta že izčrpala," se je zasmejal Tonči. 

"Občudujem najine ženske. To so preprosto nevarni otroci, vsako sekundo so v smrtni nevarnosti. To je nemogoče, ne glede na to, koliko jih spremljaš, je dovolj en obrat in že se je nekaj zgodilo. Nenehno se sliši jok. Sta dobra otroka, ampak sta zelo radovedna. Nimam svojega najljubšega, saj sta si popolnoma različna, oba pa sta ljubka, zelo inteligentna in zelo nadarjena," je povedal Tonči Huljič za Story.hr.

Petar Grašo in Hana Huljić, hčerka slavnega Tončija.
Petar Grašo in Hana Huljić, hčerka slavnega Tončija.FOTO: Profimedia

Dotaknil se je tudi vprašanja, ali vnuka vidi v glasbenih vodah in bil glede tega precej neposreden, a hkrati duhovit: "Mislim, da ja. Pri njej že vidimo, da je lahko dirigentka in Maria Callas, lahko pa je tudi Amy Winehouse. No, to pa ne bi bilo dobro," je zaključil s smehom.

Tonči Huljič je znan kot ena ključnih osebnosti hrvaške glasbene scene, prav tako pa je tudi oče uspešne hrvaške glasbenice Hane Huljić Grašo in tast priljubljenega pevca Pera Graša, s katerim pogosto soustvarja na področju glasbe. 

Kljub slavi in uspehu pa je videti, da Huljić ostaja prizemljen in povsem običajen dedek, ki se sooča z enakimi izzivi kot mnogi drugi.

Vir: Story.hr

Tonči Huljić Peter Grašo družina starševstvo dedek
Prejšnji članek
Svet slavnih

Branko Đurić Đuro hčerko poimenoval po jogurtu

Naslednji članek
Svet slavnih

Znana srbska igralka prvič postala mamica

24ur.com Tonći Huljić o vnukinji: Veliko lastnosti je podedovala po očetu in dedku
Zadovoljna.si Tonči Huljić o Grašu: "Mislil sem, da je bolan"
Moskisvet.com Znani Slovenec bo prvič dedek, tako lepo snaho ima
24ur.com Petar Grašo po rojstvu sina: Moj tast ni nikoli v življenju zamenjal plenice
Zadovoljna.si Šušlja se, da je Hana Huljić spet noseča
Bibaleze.si To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
Bibaleze.si Vsak dan se sprašujem, ali sem dober starš – zvezdnica o izzivih materinstva
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1734