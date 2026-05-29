Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka

S precej humorja je opisal realnost, ki jo prinaša skrb za majhna otroka. "Nimam več živcev, vse sta že izčrpala," se je zasmejal Tonči.
"Občudujem najine ženske. To so preprosto nevarni otroci, vsako sekundo so v smrtni nevarnosti. To je nemogoče, ne glede na to, koliko jih spremljaš, je dovolj en obrat in že se je nekaj zgodilo. Nenehno se sliši jok. Sta dobra otroka, ampak sta zelo radovedna. Nimam svojega najljubšega, saj sta si popolnoma različna, oba pa sta ljubka, zelo inteligentna in zelo nadarjena," je povedal Tonči Huljič za Story.hr.
Dotaknil se je tudi vprašanja, ali vnuka vidi v glasbenih vodah in bil glede tega precej neposreden, a hkrati duhovit: "Mislim, da ja. Pri njej že vidimo, da je lahko dirigentka in Maria Callas, lahko pa je tudi Amy Winehouse. No, to pa ne bi bilo dobro," je zaključil s smehom.
Tonči Huljič je znan kot ena ključnih osebnosti hrvaške glasbene scene, prav tako pa je tudi oče uspešne hrvaške glasbenice Hane Huljić Grašo in tast priljubljenega pevca Pera Graša, s katerim pogosto soustvarja na področju glasbe.
Kljub slavi in uspehu pa je videti, da Huljić ostaja prizemljen in povsem običajen dedek, ki se sooča z enakimi izzivi kot mnogi drugi.
Vir: Story.hr
