Njegov 95-letni oče ga je spremljal med navijači

S.B.
Svet slavnih 0
25. 05. 2026 11.03

Manchester City je doživel enega najbolj čustvenih trenutkov v svoji moderni zgodovini, slovo trenerja Pepa Guardiole po desetih letih izjemne ere, v kateri je klub osvojil številne naslove in postal ena dominantnih sil evropskega nogometa.

pep guardiola

Na zadnji tekmi na stadionu Etihad je legendarni Pep Guardiola po obračunu stopil pred navijače in imel ganljiv poslovilni govor, v katerem je poudaril, kako globoko ga je klub zaznamoval.

"To je moj dom"

V svojem govoru je Guardiola dejal, da si ni nikoli predstavljal tolikšne ljubezni navijačev in da je bilo vodenje Manchester Cityja zanj "izjemna čast".

"Neverjetna čustva čutim. To je moj dom," je med drugim poudaril španski strateg, ki je Cityju prinesel obdobje največjih uspehov v klubski zgodovini.

Dodajanje čustvene teže trenutku je bilo tudi dejstvo, da se je poslovil pred polnimi tribunami, kjer so navijači pripravili številne poklone, transparente in vzklike zahvale.

"Tam je moj oče, star je 95-let," je vidno ganjen dejal Guardiola.
"Tam je moj oče, star je 95-let," je vidno ganjen dejal Guardiola.FOTO: Profimedia

Poseben trenutek: 95-letni oče na tribunah

Eden najbolj ganljivih delov večera je bila prisotnost njegove družine, med njimi je bil tudi 95-letni oče Valenti Guardiola, ki je bil v Etihadu prisoten ob sinovem zadnjem nastopu.

Guardiola je v govoru posebej poudaril, kako veliko mu pomeni, da je njegov oče priča temu trenutku, še posebej ker je tik pred tem praznoval rojstni dan.

"Čutim neverjetna čustva. Moj oče je danes tukaj na tribunah, star 95 let, Vau! Včeraj je praznoval 95. rojstni dan. Morda se tega ne zaveda, ampak sem prepričan, da bo čez mnogo let na tej tribuni, ki je res čudovita, pisalo ime moje družine. To je največja čast!" je ponosno dejal Pep.

Njegov 95-letni oče ga je spremljal med navijači.
Njegov 95-letni oče ga je spremljal med navijači.FOTO: Profimedia

Čustva, solze in slovo generacije

Guardiola je bil med govorom vidno ganjen, večkrat je prekinjal misli in se zahvaljeval igralcem, strokovnemu štabu ter navijačem. Ob tem je poudaril, da igralci nosijo veliko odgovornost, da nadaljujejo standarde, ki jih je klub postavil v njegovem obdobju.

Dogodek je zaznamoval tudi uradni zaključek ene najuspešnejših trenerskih zgodb v modernem nogometu, obdobja, ki je Cityju prineslo številne naslove in zgodovinske rekorde.

"Pep Guardiola Stand", trajen spomin na legendo

Kot simbol hvaležnosti je klub že prej napovedal, da bo del stadiona poimenovan po njem, kar dodatno potrjuje njegov status klubske legende.

Konec ere

Čeprav je Manchester City na zadnji tekmi izgubil proti Aston Villi, rezultat ni bil v ospredju. Vse je bilo podrejeno slovesu trenerja, ki je klub v desetletju spremenil v globalnega velikana.

Navijači so mu z vzkliki, aplavzi in solzami dali jasno vedeti, to ni le konec pogodbe, ampak konec ene nogometne dobe.

Slovenski trener: 'Otrok mora izživeti svoje sanje, ne sanje starša'
Slovenski trener: 'Otrok mora izživeti svoje sanje, ne sanje starša'
Pep Guardiola Manchester City nogomet družina čustveno slovo
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

