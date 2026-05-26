Tako lepa je hči legendarnega nogometnega trenerja

26. 05. 2026 09.16

Maria Guardiola, hči legendarnega nogometnega trenerja Pepa Guardiole, je na družbenih omrežjih objavila zelo čustven zapis, ki je hitro zaokrožil po spletu in sprožil številne odzive nogometnih navijačev po svetu.

Nogomet v njihovem življenju nikoli ni bil le šport

V dolgem sporočilu je najstarejša hči Pepa Guardiole zapisala, da se je "skoraj neopazno" obrnilo desetletje, ki ga je družina preživela ob očetovi trenerski karieri na najvišji ravni. Opisala je, da nogomet v njihovem življenju nikoli ni bil le šport, temveč način življenja, ki je odločal o tem, kje so živeli, koliko so se selili, katere jezike so se učili in kako so doživljali otroštvo.

V zapisu se je spomnila številnih selitev po svetu

Od Dohe, Mehike, Rima, Brescie, Barcelone, New Yorka, Münchna do Manchesterja ter poudarila, da je prav ta nomadski življenjski slog oblikoval njihovo družino in izkušnje. Manchester je posebej izpostavila kot kraj, ki ga je težko opisati z besedami, saj je tam njen oče dosegal zgodovinske uspehe in postavljal rekorde, ki bodo po njenem mnenju težko ponovljeni.

Ponos ob 41 osvojenih lovorik v 16 letih

Maria je zapisala tudi, da ljudje pogosto pozabijo, kako izjemna je bila ta doba nogometa, ker se šport hitro premika naprej, a da bodo sčasoma številke in dosežki, med njimi omenjenih 41 osvojenih lovorik v 16 letih, dobili še večjo težo. Dodala je, da so bile številne tekme, potovanja in velike zmage za njihovo družino hkrati najlepši in najtežji trenutki, saj so jih živeli zelo intenzivno.

V svojem zapisu se je zahvalila očetu in materi Cristini za življenje, ki je bilo tesno povezano z nogometom, ter poudarila, da so bili za svet to zgodovinski športni trenutki, za njih pa družinski spomini. Ob tem je priznala, da se ljudje pogosto šele z zamikom zavedo, da so bili del nogometne zgodovine.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

