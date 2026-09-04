Slavni nogometaš užival v bazenu s svojo malo princesko

Paulo Dybala je svoje sledilce raznežil z novim družinskim utrinkom. Argentinski nogometni zvezdnik je na družbenih omrežjih delil trenutek, ki ga je preživel s svojo hčerkico, medtem ko sta skupaj uživala v kopanju v bazenu in toplih poletnih dneh. Fotografija je hitro pritegnila pozornost njegovih oboževalcev, saj Dybala svoje zasebno življenje in predvsem trenutke s hčerko sicer deli precej izbrano.

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Prvič sta postala starša letos

Paulo Dybala in njegova žena Oriana Sabatini sta svojo prvo hčerko pozdravila marca letos. Deklica se imenuje Gia in se je rodila 2. marca 2026 v rimski bolnišnici Gemelli. Novico o njenem rojstvu sta starša potrdila tudi sama z objavo na družbenih omrežjih. Gia je prvi otrok priljubljenega argentinskega nogometaša in njegove žene Oriane Sabatini, argentinske pevke, igralke in manekenke. Par je že pred rojstvom razkril, da pričakujeta deklico, ime pa je Oriana izbrala že dolgo pred nosečnostjo. V enem od intervjujev je povedala, da ji je bilo ime Gia všeč že približno 15 let.

icon-expand Oriana Sabatini in Paulo Dybala. FOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki se je začela leta 2018

Paulo in Oriana sta skupaj že od leta 2018. Po več letih zveze sta se leta 2023 zaročila, julija 2024 pa sta si v Buenos Airesu obljubila večno zvestobo. Njuno družino dobro poznajo predvsem argentinski oboževalci, saj je tudi Oriana v svoji domovini znana osebnost. Je hči igralke Catherine Fulop in Osvalda Sabatinija, njena teta pa je legendarna argentinska teniška igralka Gabriela Sabatini. Po poroki je par kmalu razveselil še z novico, da pričakujeta prvega otroka.

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Od velike ljubezni do nove življenjske vloge

Rojstvo male Gie je za par pomenilo začetek povsem novega poglavja. Čeprav je Dybala vajen velike pozornosti javnosti in nastopanja pred tisoči nogometnih navijačev, se zdi, da danes posebno mesto v njegovem življenju zavzemajo predvsem trenutki, ki jih preživlja z družino. Najnovejši utrinek iz bazena tako ni pritegnil pozornosti zaradi nogometa ali njegove športne kariere, temveč zaradi povsem preprostega trenutka očeta in hčerke. Ob koncu poletja sta si vzela čas za igro, vodo in sonce in prav takšni majhni trenutki pogosto postanejo najlepši družinski spomini. Mala Gia je sicer šele na začetku svoje življenjske poti, a glede na to, kako ponosno jo njena starša že zdaj vključujeta v svoje življenje, ni dvoma, da bo odraščala ob veliko ljubezni in pozornosti.

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