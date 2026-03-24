Nogometni zvezdnik prvič pokazal svojo hčerko

Paulo Dybala in Oriana Sabatini delila ganljive trenutke že tekom nosečnosti, zdaj pa je Dybala objavil tudi prvo fotografijo svoje novorojene hčere.
V objavi, ki je hitro dosegla srca navijačev po vsem svetu, je Dybala z rokami nežno objemal svojo komaj rojeno hčerko. Pod sliko je nogometaš pripisal ljubeč opis "Ljubezen očeta".
Dybala se je v nogometnih krogih uveljavil kot eden najsvetlejših argentinskih talentov svoje generacije. Rojen v Laguna Larga v Argentini, je svojo profesionalno pot začel pri klubu Instituto de Córdoba in kasneje zablestel v Evropi, predvsem v italijanskih klubih, med drugim pri Juventusu in trenutno Romi. Izjemno je prepoznaven po svoji tehniki, driblingu in sposobnosti ustvarjati priložnosti za soigralce.
Čeprav se njegov fokus profesionalno osredotoča na vrhunski nogomet, se je v zadnjem času marsikaj spremenilo v njegovem osebnem življenju, največja sprememba pa je zagotovo prihod njegove hčerke. Do zdaj Dybala ni pogosto javno govoril o svojem starševstvu, zato je deljenje nežnih družinskih utrinkov na družbenih omrežjih presenetilo mnoge oboževalce slavnega nogometaša.
