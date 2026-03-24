Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Nogometni zvezdnik prvič pokazal svojo hčerko

S.B.
Svet slavnih 0
24. 03. 2026 12.30

Argentinski nogometni zvezdnik Paulo Dybala, znan tudi kot La Joya ali "Dragulj", zaradi svoje spretnosti na nogometnem igrišču, je vstopil v povsem novo življenjsko poglavje. Dybala in njegova življenjska sopotnica, Oriana Sabatini, sta konec februarja 2026 postala starša svoji prvi hčerki, ki sta jo poimenovala Gia.

Paulo Dybala

Paulo Dybala in Oriana Sabatini delila ganljive trenutke že tekom nosečnosti, zdaj pa je Dybala objavil tudi prvo fotografijo svoje novorojene hčere. 

V objavi, ki je hitro dosegla srca navijačev po vsem svetu, je Dybala z rokami nežno objemal svojo komaj rojeno hčerko. Pod sliko je nogometaš pripisal ljubeč opis "Ljubezen očeta".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dybala se je v nogometnih krogih uveljavil kot eden najsvetlejših argentinskih talentov svoje generacije. Rojen v Laguna Larga v Argentini, je svojo profesionalno pot začel pri klubu Instituto de Córdoba in kasneje zablestel v Evropi, predvsem v italijanskih klubih, med drugim pri Juventusu in trenutno Romi. Izjemno je prepoznaven po svoji tehniki, driblingu in sposobnosti ustvarjati priložnosti za soigralce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav se njegov fokus profesionalno osredotoča na vrhunski nogomet, se je v zadnjem času marsikaj spremenilo v njegovem osebnem življenju, največja sprememba pa je zagotovo prihod njegove hčerke. Do zdaj Dybala ni pogosto javno govoril o svojem starševstvu, zato je deljenje nežnih družinskih utrinkov na družbenih omrežjih presenetilo mnoge oboževalce slavnega nogometaša.

Paulo Dybala Oriana Sabatini rojstvo hčerke družinski trenutki nogometaš
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1606