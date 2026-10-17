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Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih

S.B.
Svet slavnih 0
17. 10. 2026 04.00

Paris Jackson je imela komaj 11 let, ko je začela spraševati o svoji mami. A do njunega prvega srečanja je minilo še nekaj let. Hčerka pokojnega kralja popa Michaela Jacksona je zdaj razkrila, kako je bilo, ko je pri 15 letih prvič v živo spoznala Debbie Rowe. Presenetljivo je, da trenutek, ki bi bil za marsikaterega otroka zelo čustven, ni bil niti približno tako dramatičen, kot bi si morda predstavljali.

Paris Jackson
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Danes 28-letna Paris je o svoji družinski zgodbi spregovorila v podkastu Call Her Daddy, v katerem se je z voditeljico Alex Cooper med drugim pogovarjala o odraščanju, odnosu s starši in življenjskih izkušnjah, ki so jo oblikovale.

Ko je bila stara približno 10 ali 11 let, je začela postavljati vprašanja o mami. Zanimalo jo je predvsem, kako ji je ime. Ko je dobila odgovor, je bila z njim zadovoljna in se s tem ni več veliko ukvarjala.

"Povedali so mi njeno ime in pomislila sem: 'V redu, super,'" je pojasnila Paris. Šele nekaj let pozneje sta se z Debbie dejansko srečali.

Paris Jackson
Paris JacksonFOTO: Profimedia

Prvo srečanje je bilo presenetljivo preprosto

Paris je povedala, da je imela ob prvem srečanju z mamo približno 15 let. Spominja se, da je prišla po stopnicah navzdol in v dnevni sobi zagledala Debbie, ki je sedela skupaj z njeno babico Katherine Jackson.

"Prišla sem noter in preprosto rekla: 'Živjo, mami,'" se je spominjala. Debbie ji je odgovorila, Paris pa se je usedla in z njo začela pogovor. Kmalu zatem sta šli skupaj preživet dan.

Brez velikega prizora, dolgih govorov ali vnaprej pripravljenih besed. Preprosto sta se spoznali.

Njuno srečanje je bilo začetek odnosa, ki se je razvijal postopoma. Paris je pojasnila, da sta se začeli zares zbliževati šele proti koncu njenih najstniških let. Danes v njunem odnosu vidi veliko podobnosti in je hvaležna, da sta dobili priložnost, da se spoznata tudi kot odrasli ženski.

Debbie Rowe in Paris Jackson.
Debbie Rowe in Paris Jackson.FOTO: Profimedia

Po ločitvi je skrb za otroke prevzel Michael Jackson

Paris se je rodila 3. aprila 1998 v zakonu Michaela Jacksona in Debbie Rowe. Par se je poročil leta 1996, poleg Paris pa sta imela še sina Princea, ki se je rodil leta 1997. Po ločitvi leta 2000 je skrbništvo nad otrokoma prevzel Michael, ki ju je vzgajal stran od običajnega življenja, kakršnega poznajo vrstniki.

Kralj popa je želel svojim otrokom omogočiti čim bolj zasebno otroštvo, čeprav je bil sam ena najbolj prepoznavnih oseb na svetu. Paris je odraščala skupaj z bratom Princeom in mlajšim polbratom Bigijem, ki se je rodil leta 2002.

Ko je Michael Jackson leta 2009 umrl, je bila Paris stara komaj 11 let. Skrb za otroke je nato prevzela njihova babica Katherine Jackson. Paris je tako že v otroštvu doživela veliko spremembo, saj je izgubila očeta, ki je bil osrednja oseba njenega življenja.

Z mamo sta se zbliževali počasi

Debbie Rowe je po ločitvi od Michaela živela precej umaknjeno od javnosti. Njena in Parisina pot do tesnejšega odnosa se je začela okoli leta 2013, ko je bila Paris stara 15 let. Takrat so mediji poročali, da si je najstnica želela vzpostaviti stik z mamo, Debbie pa je bila pripravljena na ponovno povezovanje.

Njuna vez se je z leti poglabljala. Pomemben trenutek je bil tudi čas, ko je Debbie zbolela za rakom dojke. Paris jo je podpirala med zdravljenjem in leta 2017 na družbenih omrežjih javno proslavila, ko je njena mama končala kemoterapijo.

Paris je v podkastu spregovorila o odnosu z mamo.
Paris je v podkastu spregovorila o odnosu z mamo.FOTO: Profimedia

"Ko nimam pričakovanj, lahko odnos naravno zacveti"

Paris je v podkastu spregovorila tudi o tem, kaj se je naučila iz svojih odnosov. Meni, da lahko previsoka pričakovanja vodijo v razočaranje, frustracije in zamere. Če v odnos vstopimo brez vnaprej določenih predstav o tem, kakšen bi moral biti, pa mu omogočimo, da se razvije bolj spontano.

Prav to se je po njenih besedah zgodilo tudi v odnosu z Debbie. Danes se ji zdi zanimivo, koliko sta si podobni, od značaja do glasbenega okusa.

Paris Jackson je ob očetovi smrti izgubila človeka, ki je bil središče njenega otroškega sveta, odnos z mamo pa je morala začeti graditi šele pozneje. Njuno prvo srečanje pri 15 letih ni bilo filmsko snidenje, polno solz in velikih izpovedi. Začelo se je z nekaj preprostimi besedami in nadaljevalo z majhnimi koraki, ki so ju sčasoma zbližali.

Vir: E!News

Paris Jackson Michael Jackson Debbie Rowe zvezdniki družinski odnosi odraščanje
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