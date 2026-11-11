Nekoč kraljica divjih zabav, danes mama dveh otrok

Od kraljice zabav do ene najbolj prepoznavnih zvezdnic

Paris Hilton se je v javnosti uveljavila kot dedinja hotelskega imperija Hilton, vendar je hitro postalo jasno, da si želi ustvariti lastno prepoznavnost. V začetku 2000-ih je postala ena največjih ikon popkulture. Skupaj z Nicole Richie je nastopala v resničnostnem šovu The Simple Life, v katerem sta se preizkušali v povsem običajnih življenjskih opravilih in s svojim vedenjem zabavali gledalce. Njena podoba je bila takrat zelo prepoznavna. Oboževala je rožnato barvo, bleščeče torbice, kratka krila, globoke izreze in oprijeta oblačila. Pogosto so jo fotografirali pred nočnimi klubi, na razkošnih zabavah in v družbi drugih slavnih obrazov. Njena najbolj znana izjava 'That's hot' je postala del popkulturne zgodovine. A za podobo razvajene bogatašinje se je skrivala tudi drugačna zgodba. Paris je pozneje odkrito spregovorila o težkih izkušnjah iz mladosti, ko je bila poslana v ustanove za mladostnike, kjer je po lastnih besedah doživljala psihično in fizično nasilje. V dokumentarnem filmu This Is Paris iz leta 2020 je prvič podrobneje razkrila travmatične izkušnje, ki jih je dolga leta skrivala pred javnostjo. Priznala je, da je bila njena javna osebnost neke vrste zaščitni oklep, za katerim je skrivala svojo ranljivost. Ljudje so jo pogosto ocenjevali zgolj po njenem videzu in vedenju pred kamerami, ne da bi poznali njeno resnično zgodbo.

icon-expand V začetku 2000-ih je postala ena največjih ikon popkulture. Skupaj z Nicole Richie je nastopala v resničnostnem šovu The Simple Life. FOTO: Profimedia

Ljubezen, poroka in največja življenjska sprememba

Pomembna prelomnica v njenem življenju je bilo tudi srečanje s Carterjem Reumom. Spoznala sta se leta 2019 na zahvalni večerji skupnih prijateljev, njuna ljubezenska zgodba pa se je hitro razvila. Februarja 2021 sta se zaročila, novembra istega leta pa sta si obljubila večno zvestobo. Paris je večkrat poudarila, da je v Carterju našla človeka, ob katerem se počuti varno in sprejeto. Leta 2023 sta postala starša sina Phoenixa, novembra istega leta pa sta presenetila javnost z novico, da se jima je rodila še hčerka London. Oba otroka sta se rodila s pomočjo nadomestne matere.

Zvezdnica nikoli ni skrivala, kako zelo si je želela družine. Ko je postala mama, je večkrat povedala, da se je njeno življenje spremenilo na načine, ki si jih prej ni znala predstavljati. "Materinstvo mi je spremenilo življenje na vse mogoče načine. Nikoli nisem bila srečnejša. Uživam v svojem maminem obdobju, otroka sta moj svet," je junija 2024 povedala v pogovoru za oddajo Good Morning America. Danes pogosto objavlja utrinke družinskega življenja, skupne trenutke z otrokoma in fotografije z možem. Čeprav je še vedno zelo aktivna na poslovnem in glasbenem področju, ne skriva, da ji največ pomenijo prav družinski trenutki.

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Še vedno obožuje glamur, vendar ima danes drugačne prioritete

Kdor misli, da je materinstvo Paris Hilton spremenilo v povsem drugačno žensko, se moti. Še vedno obožuje modne revije, prestižne dogodke, bleščeče obleke in drzne modne kombinacije. Razlika je predvsem v tem, da danes svojo podobo gradi na več različnih vlogah. Septembra 2026 je za revijo Us Weekly spregovorila tudi o svojem spremenjenem slogu oblačenja po rojstvu otrok. Pojasnila je, da je materinstvo prineslo povsem novo modno obdobje, vendar se ne namerava odpovedati svoji igrivosti in ljubezni do glamurja. Sama se rada pošali, da je 'sliving mama', ki združuje zabavo, samozavest in materinstvo.

Poleg tega ostaja podjetnica, glasbenica, didžejka in televizijska osebnost

V zadnjih letih je veliko pozornosti namenila tudi zagovorništvu pravic otrok in mladostnikov, predvsem zaradi lastnih izkušenj iz mladosti. Njena ljubezen do mode in zabave ostaja, toda danes je v njenem življenju prostor tudi za nekaj, kar je nekoč tako zelo pogrešala, občutek varnosti, ljubezni in družinske pripadnosti.