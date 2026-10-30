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Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen

S.B.
Svet slavnih 0
30. 10. 2026 01.00

Paris Hilton je želela z družino pričarati pravljično vzdušje za noč čarovnic, a so fotografije sprožile burne odzive na družbenih omrežjih. Medtem ko se je 45-letnica prelevila v Disneyjevo princeso Lepotico, sta njena majhna otroka upodobila stranska lika iz priljubljene risanke Lepotica in zver. Nekateri sledilci so ji zato očitali, da je pozornost preusmerila nase, namesto da bi bila v središču praznične zgodbe njena otroka.

paris hilton
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Paris Hilton kot Lepotica, otroka pa kot stranska lika

Paris Hilton je na Instagramu objavila družinske fotografije, na katerih so se z možem Carterjem Reumom in otrokoma prelevili v like iz Disneyjeve klasike Lepotica in zver.

Hiltonova je izbrala vlogo Lepotice in oblekla razkošno rumeno obleko, značilno za Disneyjevo princeso. Njen mož Carter Reum se je prelevil v Zver, njun triletni sin Phoenix pa je upodobil svečnik Lumièra. Dveletna hčerka London je bila skodelica Chip.

"Moje življenje je pravljica in čarovnija se nikoli ne konča," je ob fotografijah zapisala zvezdnica.

Toda vsi niso bili navdušeni nad družinsko preobrazbo

Nekateri so menili, da bi morala osrednjo vlogo dobiti njena hčerka, medtem ko bi si Paris lahko izbrala enega od stranskih likov. Kritike so se nanašale predvsem na to, da je bila zvezdnica v razkošni obleki videti kot glavna junakinja fotografiranja, otroka pa sta dobila manj izpostavljeni vlogi.

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"Pozornost bi morala biti na otrocih"

Pod objavami so se pojavili komentarji, v katerih so uporabniki Paris očitali, da je s svojo izbiro zasenčila otroka. Nekateri so se spraševali, zakaj hčerke ni oblekla v Belle, drugi pa so menili, da bi morali biti pri družinskem praznovanju v ospredju predvsem najmlajši.

A odzivi niso bili enotni. Številni so zvezdnico branili in poudarjali, da ni nič narobe, če se tudi starši za noč čarovnic zabavajo ter izberejo kostum, ki jim je všeč. Drugi so opozorili, da otroci pogosto obožujejo prav stranske like in si jih lahko želijo bolj kot glavne junake.

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Paris Hilton se je odzvala na kritike

Paris se na očitke ni odzvala z obširnim pojasnilom, temveč je v komentarju pod videoposnetkom, ki je obravnaval odzive na njihove kostume, razkrila pomembno podrobnost: izbira njene hčerke ni bila naključna.

"Lepotica in zver je eden njunih najljubših filmov, London pa je rekla, da se želi obleči v Chip," je pojasnila. Dodala je, da je hčerka povedala, da je prav ta lik njen najljubši v filmu.

S tem je odgovorila na očitke, da naj bi sama odločila, da bo Lepotica, hčerka pa bo dobila manj pomembno vlogo. Njena razlaga je bila za številne oboževalce dovolj, da so stopili v njen bran: če si je deklica sama izbrala najljubši lik, ni razloga, da bi morala biti oblečena v princeso zgolj zato, ker je ta glavna junakinja zgodbe.

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Ko družinski kostumi postanejo spletna razprava

Paris Hilton je znana po domiselnih in skrbno pripravljenih kostumih za noč čarovnic. Tudi letos je pred družinskim fotografiranjem navdušila z drugo preobrazbo: poklonila se je svoji dolgoletni prijateljici Britney Spears in poustvarila njen znameniti nastop na podelitvi glasbenih nagrad MTV leta 2001, ko je pevka nastopila s kačo.

Družinski kostumi so pogosto priložnost za skupno zabavo in ustvarjanje spominov, vendar lahko v primeru slavnih oseb hitro postanejo tudi predmet javnega ocenjevanja. V tem primeru je bila razprava osredotočena na vprašanje, kdo bi moral imeti glavno vlogo.

A vsi se lahko strinjamo, da pri otroških kostumih ni nujno, da izbiramo najbolj prepoznavne junake ali tiste, ki so v središču risanke. Pomembneje je, da otrok uživa v svoji izbiri. In kot je pojasnila Paris, je bila njena hčerka London s svojo izbiro očitno zadovoljna.

Vir: E!News

Paris Hilton noč čarovnic družinski kostumi Lepotica in zver starševstvo
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