Ga prepoznate? Otroški zvezdnik je zdaj odvetnik

Mladi Jeff Cohen se je že pred svojo prelomno vlogo v The Goonies pojavljal na televiziji. Leta 1982–83 je nastopil kot eden izmed otrok, ki so na CBS-ovi oddaji Child's Play pomagali razlagati namige igralcem. Po nekaj letih se je poleti 1985 vrnil kot mlad gost na televizijski igri Body Language.

Med snemanjem legendarnega The Goonies je Cohen utrdil svoje mesto v popkulturi z nepozabnim Truffle Shufflom, ki je vlogo ljubkega ekscentričnega fanta naredil nepozabno. Film, ki ga je režiral Richard Donner s producentom Stevenom Spielbergom, je pripovedoval zgodbo o skupini otrok, ki se podajajo na tvegan lov za izgubljenim zakladom, da bi rešili svojo sosesko. Zanimiva anekdota: Jeff Cohen je imel med snemanjem norice, a se je kljub temu pojavil na snemanju, saj ga je skrbelo, da bi ga zamenjali z drugim igralcem. Režiser je dejal, da je Jeffovo igranje imelo pravo, pristno kakovost: bil je preprosto sam na platnu.

Konec otroškega igranja

Po uspehu The Goonies bi Jeff Cohen rad nadaljeval igralsko kariero, a ga je nekaj ustavilo: puberteta. "To je bilo grozno. Moja prva ljubezen je bilo igranje, a puberteta je imela druge načrte. To je bila prisilna upokojitev. Igranja nisem opustil, igranje je opustilo mene," je povedal.

Sean Astin, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Kerri Green in Corey Feldman