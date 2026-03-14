Ga prepoznate? Otroški zvezdnik je zdaj odvetnik

Mladi Jeff Cohen se je že pred svojo prelomno vlogo v The Goonies pojavljal na televiziji. Leta 1982–83 je nastopil kot eden izmed otrok, ki so na CBS-ovi oddaji Child's Play pomagali razlagati namige igralcem. Po nekaj letih se je poleti 1985 vrnil kot mlad gost na televizijski igri Body Language.
Med snemanjem legendarnega The Goonies je Cohen utrdil svoje mesto v popkulturi z nepozabnim Truffle Shufflom, ki je vlogo ljubkega ekscentričnega fanta naredil nepozabno.
Film, ki ga je režiral Richard Donner s producentom Stevenom Spielbergom, je pripovedoval zgodbo o skupini otrok, ki se podajajo na tvegan lov za izgubljenim zakladom, da bi rešili svojo sosesko.
Zanimiva anekdota: Jeff Cohen je imel med snemanjem norice, a se je kljub temu pojavil na snemanju, saj ga je skrbelo, da bi ga zamenjali z drugim igralcem. Režiser je dejal, da je Jeffovo igranje imelo pravo, pristno kakovost: bil je preprosto sam na platnu.
Konec otroškega igranja
Po uspehu The Goonies bi Jeff Cohen rad nadaljeval igralsko kariero, a ga je nekaj ustavilo: puberteta. "To je bilo grozno. Moja prva ljubezen je bilo igranje, a puberteta je imela druge načrte. To je bila prisilna upokojitev. Igranja nisem opustil, igranje je opustilo mene," je povedal.
Med snemanjem se je Cohen zbližal z Richardom Donnerjem, ki ga je kasneje podpiral pri izobraževanju in omogočil delo za filmske studije. Ko ga je vprašal, kaj želi biti, ko odraste, je mladi igralec dejal, da želi biti igralec, a režiser je ostro odgovoril: "To je neumno. Ne boš igralec. Moraš poznati posel," je zapisal Metro.
Donnerjeva stroga, a ljubeča podpora je delovala, kajti Jeff je diplomiral iz poslovanja na Berkeleyju, nato dobil diplomo iz prava na UCLA in vstopil v svet zabavne industrije kot odvetnik.
Nekdanji otroški zvezdnik ni postal le odvetnik, ampak eden izmed najuspešnejših zabavnih odvetnikov v Hollywoodu. Soustanovil je Cohen Gardner LLP, se uvrstil na Varietyjevo listo Dealmakers in na Next Gen Executives pri Hollywood Reporterju. Njegova pisarna je polna spominov: podpisani plakati E.T. od Spielberga in Superman od Donnerja. "Moji klienti uživajo, ker je njihov odvetnik Chunk. To jim je zabavno," je povedal.
