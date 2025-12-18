Olivia je 'top': Saša Dončić o vnukinji

Saša Dončić, oče Luke Dončića, je skupaj z Bobanom Marjanovićem gostoval v programu Dobrodelnega maratona Radia 1 na Mestnem trgu v Ljubljani, kjer je med pogovorom spregovoril tudi o svoji vnukinji. Ko ga je voditelj Denis vprašal: "Olivia je v redu?", je Saša preprosto odgovoril: "Top."

Pogovor je nato nanesel še na dom v Los Angelesu, kjer Luka in Anamaria živita. Denisa je zanimalo, ali bo hiša dovolj velika za celotno družino: "Ima Luka dovolj veliko hišo v Los Angelesu za še dve hčerki?" Na to je Saša v smehu odgovoril: "Za zdajle bo po moje še ok, ko pa malo zrasteta, pa bo treba kaj ..."