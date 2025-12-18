Olivia je 'top': Saša Dončić o vnukinji

Saša Dončić, oče Luke Dončića, je skupaj z Bobanom Marjanovićem gostoval v programu Dobrodelnega maratona Radia 1 na Mestnem trgu v Ljubljani, kjer je med pogovorom spregovoril tudi o svoji vnukinji. Ko ga je voditelj Denis vprašal: "Olivia je v redu?", je Saša preprosto odgovoril: "Top."
Pogovor je nato nanesel še na dom v Los Angelesu, kjer Luka in Anamaria živita. Denisa je zanimalo, ali bo hiša dovolj velika za celotno družino: "Ima Luka dovolj veliko hišo v Los Angelesu za še dve hčerki?" Na to je Saša v smehu odgovoril: "Za zdajle bo po moje še ok, ko pa malo zrasteta, pa bo treba kaj ..."
Deklica Olivia je bila rojena v začetku decembra, v Sloveniji, kamor je Dončić pripotoval zaradi poroda. Ime, ki sta ga starša nadela deklici, izhaja iz latinske besede oliva, ki pomeni oljka oziroma oljčno drevo. Oljka je tradicionalni simbol miru, modrosti, blaginje in vztrajnosti, zato ime Olivia pogosto povezujemo s harmonijo, nežnostjo in notranjo močjo.
