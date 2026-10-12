Nekdanja miss Universe rodila sina, tako mu je ime

Tokrat sta postala starša dečku, ki sta mu nadela ime Roman Augustus McCaffrey. Olivia je novico razkrila v skupni objavi z možem na Instagramu. Ob fotografijah novorojenčka sta zapisala njegovo polno ime in razkrila, da se je rodil 29. septembra 2026. Manekenka je na Instagramovi zgodbi svojo srečo opisala z besedami, da ji bo srce kar počilo od ljubezni.

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Družina je zdaj bogatejša za še enega člana

Olivia in Christian sta se drugega otroka razveselila nekaj več kot leto dni po rojstvu prvorojenke Colette Annalise, ki je na svet prijokala julija 2025. Na fotografijah ob prihodu novega družinskega člana je mogoče videti tudi deklico, ki je zdaj postala velika sestrica. Družinske fotografije prikazujejo novopečena starša z novorojenčkom, pa tudi prisrčne trenutke, ki jih je družina preživela ob njegovem prihodu. Objavo sta pospremila z dečkovim imenom, s čimer sta potrdila tudi, da se je njuni družini pridružil sin.

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Nosečnost je razkrila na svoj rojstni dan

Olivia je drugo nosečnost javnosti razkrila maja letos, ko je praznovala 34. rojstni dan. Takrat je z možem in hčerko delila družinske fotografije ter ultrazvočne posnetke in veselo novico opisala kot najlepše rojstnodnevno darilo. Vendar nosečnost ni bila povsem načrtovana. Kot je takrat odkrito povedala v videu na TikToku, ni pričakovala, da bo znova zanosila tako kmalu po rojstvu prvega otroka. Ob tem je priznala, da je bila še sredi okrevanja po carskem rezu in da so jo spremljali različni pomisleki glede nove nosečnosti. Kljub začetnim skrbem je bila hvaležna, da lahko na svet prinese še enega otroka.

Porod je načrtovala tudi zaradi moževega športnega urnika