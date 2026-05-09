Nekdanja Miss Universe ponovno noseča

S.B.
Svet slavnih 0
09. 05. 2026 15.15

Ameriška manekenka in nekdanja miss Universe, Olivia Culpo, pričakuje drugega otroka z možem, igralcem ameriškega nogometa Christianom McCaffreyjem. Veselo novico je par sporočil prek Instagrama, kjer sta objavila družinske fotografije in posnetke ultrazvoka.

Olivia Culpo

Olivia Culpo je novico na svoj 34. rojstni dan

Ob fotografijah je zapisala: "Najboljše rojstnodnevno darilo. Dojenček št. 2 prihaja kmalu." Po poročanju portala People par za zdaj še ni razkril spola otroka niti predvidenega datuma poroda.

To bo drugi otrok za zakonca, ki sta julija 2025 dobila hčerko Colette Annalise McCaffrey. Culpova je po rojstvu prvega otroka večkrat odkrito govorila o izzivih materinstva in poporodnega obdobja ter priznala, da jo je sprva skrbelo, kako bo usklajevala kariero in družinsko življenje.

Olivia Culpo je znana noseča.FOTO: Profimedia
Nič več strahu: Zvezdnica presrečna, da je zanosila
Nič več strahu: Zvezdnica presrečna, da je zanosila

Olivia Culpo in Christian McCaffrey sta par od leta 2019

Zaročila sta se leta 2023, poročila pa junija 2024 na Rhode Islandu. Culpova je zaslovela leta 2012, ko je osvojila naslov Miss Universe, pozneje pa zgradila uspešno kariero v modi, televiziji in na družbenih omrežjih. McCaffrey pa medtem velja za enega najbolj prepoznavnih igralcev lige NFL.

Vir: People.com

Olivia Culpo Christian McCaffrey nosečnost družina Miss Universe
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

