Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko

22-letni vezist, Oliver Arblaster in njegova partnerica Martha Elizabeth Wilder sta na družbenih omrežjih razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Objava je hitro zaokrožila med navijači, še posebej zato, ker je Martha hčerka trenerja kluba, Chrisa Wilderja. V objavi, ki je takoj požela številne čestitke, je bodoča mamica delila niz toplih fotografij: od polaroidnih posnetkov nosečniškega trebuščka do ultrazvočnih slikic in nežnega skupnega selfija zaljubljenega para. Kratek pripis "+1" z belim srčkom je povedal vse.

Pod objavo so se hitro zvrstile čestitke prijateljev, družinskih članov in tudi nogometnih kolegov. Posebej ganljiv je bil komentar Oliverjeve mame, ki je razkril, da par pričakuje dečka. Zgodba je med navijači vzbudila še dodatno zanimanje, ker je Oliver eden ključnih mladih igralcev Sheffield Uniteda, kjer ga vodi prav njegov bodoči tast Chris Wilder. Arblaster velja za enega najbolj obetavnih nogometašev svoje generacije. Kljub težki poškodbi križnih vezi se je uspešno vrnil na igrišče in v tej sezoni znova opozarja nase z zrelimi predstavami. Zdaj pa ga poleg nogometnih izzivov čaka še najlepša življenjska vloga, očetovstvo.

icon-expand Arblaster velja za enega najbolj obetavnih nogometašev svoje generacije. FOTO: Profimedia

Čeprav par svoje zveze do zdaj ni pretirano izpostavljal javnosti, je vesela novica pokazala, da začenjata pomembno novo poglavje. Prihod prvega otroka bo nedvomno prinesel veliko čustev, novih izkušenj in nepozabnih trenutkov. Navijači pa že navdušeno ugibajo, ali bo mali deček nekoč stopil po očetovih in dedkovih nogometnih stopinjah.