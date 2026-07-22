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Pri 37 letih prvič mamica: Igralka pričakuje deklico

S.B.
Svet slavnih 0
22. 07. 2026 01.15

Priljubljena igralka Odelya Halevi, ki jo gledalci poznajo predvsem iz serije Zakon in red (Law & Order), ima čudovito novico. 37-letna igralka je noseča in z možem Aaronom Mazorjem pričakuje prvega otroka, deklico. Dojenčica naj bi se družini pridružila decembra.

Odelya Halevi

Igralka je veselo novico razkrila v ekskluzivnem pogovoru za revijo People, kjer je spregovorila o nosečnosti, nenavadnih spremembah, ki jih je doživela, in čustvenem trenutku, ko je prvič začutila otrokove gibe.

Nosečnost je odkrila dan po koncu snemanja serije

Odelya je povedala, da je za nosečnost izvedela na povsem klasičen način, s testom nosečnosti doma. Novico je izvedela dan po tem, ko je zaključila snemanje 25. sezone serije Law & Order.

"Ko pogledam nazaj, so bili znaki zagotovo tam," je povedala igralka. Opazila je namreč, da se je nenavadno pogosto ustavljala pri mizi producentov in posegala po sladkarijah, kar zanjo ni bilo običajno. Takrat je pomislila: "Kdo je ta oseba?", nato pa ugotovila, da je morda nosečnost razlog za nenavadne spremembe.

Igralka je razkrila tudi eno svojih nenavadnih nosečniških želja.
Igralka je razkrila tudi eno svojih nenavadnih nosečniških želja.FOTO: Profimedia

Hormoni so jo presenetili: "Skoraj nisem prepoznala same sebe"

Čeprav je nad prihodom otroka navdušena, priznava, da je bila ena največjih sprememb zanjo intenzivnost čustev.

"Na to nisem bila povsem pripravljena. Moja čustva so bila veliko močnejša. Skoraj nisem prepoznala same sebe," je povedala.

V prvem trimesečju je z možem doživela tudi zanimivo situacijo. Par se je preselil v stanovanje, ki sta ga skoraj leto dni prenavljala in se ga je igralka zelo veselila. Nenadoma pa ji ni bilo več všeč prav nič.

Ko so med selitvijo po nesreči poškodovali rastlino, za katero je skrbela štiri leta, je popolnoma izbruhnila v jok.

"Jokala sem, kot da sem izgubila ljubljeno osebo," je povedala in dodala, da se je kasneje sama sebi zdela smešna, vendar čustev ni mogla ustaviti.

Prve nosečniške želje? Ovsena kaša s sirupom in banano

Igralka je razkrila tudi eno svojih nenavadnih nosečniških želja. Sprva sploh ni mislila, da ima posebne "nosečniške lušte", nato pa je ugotovila, da se ne more upreti eni jedi.

Najbolj si želi ovsene kaše z datljevim sirupom in zamrznjeno banano, čeprav ovsene kaše pred nosečnostjo sploh ni marala.

"Preden zaspim, že razmišljam o zajtrku naslednje jutro," je povedala v smehu.

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Najbolj ganljiv trenutek: prvi gibi otroka

Med najlepšimi trenutki nosečnosti je izpostavila trenutek, ko je prvič začutila premikanje svoje hčerke.

"Ne vem, ali obstajajo besede, ki lahko opišejo ta občutek. Vedeti, da v meni raste majhno življenje, in nato dejansko začutiti njen gib, ustvari povezavo, kakršne še nisem doživela," je povedala.

Odelya Halevi se je rodila v Izraelu in je svojo igralsko kariero gradila v ZDA.
Odelya Halevi se je rodila v Izraelu in je svojo igralsko kariero gradila v ZDA.FOTO: Profimedia

Kdo je Odelya Halevi?

Odelya Halevi se je rodila v Izraelu in je svojo igralsko kariero gradila v ZDA. Največjo prepoznavnost je dosegla z vlogo pomočnice okrožnega tožilca Samanthe Maroun v priljubljeni kriminalni seriji Law & Order.

Leta 2025 se je poročila z Aaronom Mazorjem, poročni obred pa sta imela v Izraelu, kjer je igralka odraščala.

"Komaj čakam, da jo spoznam"

Bodoča mamica pravi, da se najbolj veseli trenutka, ko bo svojo hčer prvič držala v naročju. "Komaj čakam, da spoznam svojo deklico. Zdi se mi, kot da jo na nek način že poznam, zdaj pa komaj čakam, da vidim njen obraz in ugotovim, komu bo podobna," je povedala.

Ob tem se je pošalila tudi, da se veseli trenutka, ko bo po nosečnosti spet lažje zadihala in vstala s kavča brez posebnega napora.

Vir: People.com

nosečnost Odelya Halevi Zakon in red materinstvo nosečniški izzivi
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