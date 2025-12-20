Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere

Pojav Apple v vintage obleki svoje slavne mame Gwyneth Paltrow ni le modna izjava, ampak tudi poklon materinemu slogu iz 90. let. Obleko je zvezdnica ob prvotni priložnosti kombinirala z minimalističnimi dodatki, kar je zaznamovalo modno estetiko tistega obdobja. Apple je prav tako sledila podobnemu minimalizmu, a z rahlo posodobljenim pridihom, kar je poudarilo brezčasnost klasične obleke Calvin Klein.

Igralka, ki v prihajajočem filmu igra ob Timothéeju Chalametu in Fran Drescher, je sijala v črni obleki z elegantno pentljo. 21-letna Apple je bila mamina mini različica, oblečena v preprosto črno obleko z izrezom na hrbtu in okroglim izrezom, njen 19-letni brat Moses pa je bil oblečen v siv suknjič in modro srajco.

Igralka je pojasnila, da Apple in Moses običajno ne gledata njenih filmov na velikem platnu: "Moja hči je tako kul in pankerska, da je rekla: Mama, to je super!" je Gwyneth povedala za The Hollywood Reporter: "Moj sin pa je bil kot: 'O moj bog, tega nočem gledati.' Bil je nekoliko zgrožen."

Dodala je še: "Smešno je, da me nista veliko gledala v filmih. Običajno me imata raje doma kot mamo in se nočeta soočiti z zunanjim pogledom na to, kdo sem." Kljub temu pa je poudarila, da sta zdaj, ko sta odrasla, navdušena nad filmom: "Mislim, da sta zdaj dejansko navdušena, ker sta že odrasla in lahko razločita med mano kot mamo in mojo filmsko vlogo. Seveda se bosta verjetno zgrozila, ko bom imela prizore s poljubljanjem."