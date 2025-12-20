Bibaleze.si
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere

B.R.
Svet slavnih 0
20. 12. 2025 02.12

21-letna Apple Martin, hči igralke in podjetnice Gwyneth Paltrow, je na premieri filma v New Yorku navdušila – in sicer z izbiro ikonične obleke, ki jo je leta 1996 nosila njena slavna mama.

Apple Martin, Gwyneth Paltrow

Apple Martin je iz arhiva svoje matere izbrala elegantno črno obleko z globokim izrezom in tankimi naramnicami, ki ji daje minimalističen, a sodoben videz.

Pojav Apple v vintage obleki svoje slavne mame Gwyneth Paltrow ni le modna izjava, ampak tudi poklon materinemu slogu iz 90. let. Obleko je zvezdnica ob prvotni priložnosti kombinirala z minimalističnimi dodatki, kar je zaznamovalo modno estetiko tistega obdobja. Apple je prav tako sledila podobnemu minimalizmu, a z rahlo posodobljenim pridihom, kar je poudarilo brezčasnost klasične obleke Calvin Klein.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na premieri se ji je pridružil tudi njen 19-letni brat Moses Martin.

Gwyneth Paltrow je ponosno stopila po rdeči preprogi skupaj s svojima otrokoma.
Gwyneth Paltrow je ponosno stopila po rdeči preprogi skupaj s svojima otrokoma. FOTO: Profimedia

Igralka, ki v prihajajočem filmu igra ob Timothéeju Chalametu in Fran Drescher, je sijala v črni obleki z elegantno pentljo. 21-letna Apple je bila mamina mini različica, oblečena v preprosto črno obleko z izrezom na hrbtu in okroglim izrezom, njen 19-letni brat Moses pa je bil oblečen v siv suknjič in modro srajco.

Igralka je pojasnila, da Apple in Moses običajno ne gledata njenih filmov na velikem platnu: "Moja hči je tako kul in pankerska, da je rekla: Mama, to je super!" je Gwyneth povedala za The Hollywood Reporter: "Moj sin pa je bil kot: 'O moj bog, tega nočem gledati.' Bil je nekoliko zgrožen."

Dodala je še: "Smešno je, da me nista veliko gledala v filmih. Običajno me imata raje doma kot mamo in se nočeta soočiti z zunanjim pogledom na to, kdo sem." Kljub temu pa je poudarila, da sta zdaj, ko sta odrasla, navdušena nad filmom: "Mislim, da sta zdaj dejansko navdušena, ker sta že odrasla in lahko razločita med mano kot mamo in mojo filmsko vlogo. Seveda se bosta verjetno zgrozila, ko bom imela prizore s poljubljanjem."

Apple Martin Gwyneth Paltrow moda vintage obleka filmska premiera
