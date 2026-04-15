Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka

Priljubljena slovenska pevka Nuša Derenda bo prvič postala babica. Vesela novica je razveselila tako njene najbližje kot številne oboževalce, ki pevko že vrsto let spremljajo tudi zaradi njene topline in pristnega odnosa do družine.
Po poročanju revije Suzy bo postal očka Nušin sin Gašper, ki se je lani poročil s svojo dolgoletno partnerico. Prav ta življenjski korak je zdaj dobil še lepše nadaljevanje, saj se družina pripravlja na prihod dojenčka.
Nuša je v preteklih intervjujih večkrat iskreno spregovorila o tem, kako pomembni so ji bližnji. Že pred časom je priznala, da si srčno želi postati babica in da z veseljem pričakuje novo življenjsko vlogo. Vloga babice ji bo po vsej verjetnosti pisana na kožo, saj je znana po toplini, energiji in srčnosti.
Družini Derenda ob tej lepi novici številni že pošiljajo iskrene čestitke in lepe želje za pričakovanje novih nepozabnih trenutkov, ki jih bo prinesel prihod najmlajšega člana. Čestitkam pa se pridužujemo tudi v uredništvu Bibaleze.si!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV