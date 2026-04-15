Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka

Priljubljena slovenska pevka Nuša Derenda bo prvič postala babica. Vesela novica je razveselila tako njene najbližje kot številne oboževalce, ki pevko že vrsto let spremljajo tudi zaradi njene topline in pristnega odnosa do družine.

Po poročanju revije Suzy bo postal očka Nušin sin Gašper, ki se je lani poročil s svojo dolgoletno partnerico. Prav ta življenjski korak je zdaj dobil še lepše nadaljevanje, saj se družina pripravlja na prihod dojenčka.