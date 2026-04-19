Bivši mož Jennifer Aniston prvič postal očka

Po poročanju revije People je ameriška igralka Nicole Brydon Bloom na Instagramu delila črno-belo fotografijo, na kateri slavni Justin Theroux v naročju drži novorojenčka, ob tem pa je ponosno zapisala: "Prišel je. Tako zelo sva zaljubljena."

Par ni razkril imena otroka, znano pa je, da gre za njunega prvega skupnega otroka. Justin Theroux je eno bolj prepoznavnih imen hollywoodske scene, znan po seriji The Leftovers in filmih, kot sta Mulholland Drive in The Girl on the Train.

Nicole Brydon Bloom pa se je v zadnjih letih uveljavila predvsem v televizijskih serijah in neodvisnih filmih. Ena njenih najbolj izpostavljenih vlog je bila v seriji The Gilded Age, kjer je igrala Maud Beaton, lik iz visoke družbe v obdobju ameriške "pozlačene dobe". Serija ji je prinesla širšo prepoznavnost, predvsem v ZDA.

Z Justinom Therouxom sta svojo zvezo dolgo ohranjala precej zasebno. Prvič sta se skupaj v javnosti pojavila okoli leta 2023, zaročila sta se leta 2024, poročila pa leta 2025.

Theroux, ki je bil prej poročen z Jennifer Aniston, je znan po tem, da svoje zasebno življenje pogosto drži stran od medijev, kar velja tudi za njegovo zvezo z Bloom.

Skupaj sta se v zadnjih letih redko pojavljala na dogodkih, kar je prispevalo k temu, da je bila njena nosečnost dolgo časa neopažena v širši javnosti.