Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Bivši mož Jennifer Aniston prvič postal očka

S.B.
Svet slavnih 0
19. 04. 2026 20.05

Ameriški igralec Justin Theroux je prvič postal očka. Novico je potrdila njegova žena, igralka Nicole Brydon Bloom, ki je na družbenih omrežjih objavila veselo novico, da sta postala starša sinu.

Justin Theroux

Po poročanju revije People je ameriška igralka Nicole Brydon Bloom na Instagramu delila črno-belo fotografijo, na kateri slavni Justin Theroux v naročju drži novorojenčka, ob tem pa je ponosno zapisala: "Prišel je. Tako zelo sva zaljubljena."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Par ni razkril imena otroka, znano pa je, da gre za njunega prvega skupnega otroka. Justin Theroux je eno bolj prepoznavnih imen hollywoodske scene, znan po seriji The Leftovers in filmih, kot sta Mulholland Drive in The Girl on the Train

Nicole Brydon Bloom pa se je v zadnjih letih uveljavila predvsem v televizijskih serijah in neodvisnih filmih. Ena njenih najbolj izpostavljenih vlog je bila v seriji The Gilded Age, kjer je igrala Maud Beaton, lik iz visoke družbe v obdobju ameriške "pozlačene dobe". Serija ji je prinesla širšo prepoznavnost, predvsem v ZDA.

Z Justinom Therouxom sta svojo zvezo dolgo ohranjala precej zasebno. Prvič sta se skupaj v javnosti pojavila okoli leta 2023, zaročila sta se leta 2024, poročila pa leta 2025.

Theroux, ki je bil prej poročen z Jennifer Aniston, je znan po tem, da svoje zasebno življenje pogosto drži stran od medijev, kar velja tudi za njegovo zvezo z Bloom.

Skupaj sta se v zadnjih letih redko pojavljala na dogodkih, kar je prispevalo k temu, da je bila njena nosečnost dolgo časa neopažena v širši javnosti.

Justin Theroux
Justin Theroux FOTO: Profimedia

Novica o rojstvu prvega otroka pomeni pomemben preobrat v zasebnem življenju Justina Therouxa, ki je do zdaj svoje razmerje z Nicole Brydon Bloom večinoma ohranjal stran od javnosti. Zdaj par namreč vstopa v novo obdobje, ki ga, sodeč po njunih prvih odzivih, spremlja predvsem veselje in želja po mirnem družinskem življenju izven žarometov Hollywooda.

Vir: People

Justin Theroux Nicole Brydon Bloom starševstvo novorojenček hollywoodske novice
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647