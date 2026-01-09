Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama

Najprej starša – šele nato princ in princesa

Kate Middleton in princ William imata sicer na voljo pomoč osebja, a kljub temu enega najpomembnejših starševskih opravil ne prepuščata nikomur drugemu. Gre za nekaj, kar bi marsikdo pri članih kraljeve družine najmanj pričakoval – in sicer vsakodnevno vožnjo otrok v šolo in iz nje. Njuni otroci, princ George, princesa Charlotte in princ Louis, obiskujejo zasebno šolo Lambrook, in prav Kate je tista, ki večino dni sama sede za volan. "O ja, večino dni jih voziva v šolo. Catherine in jaz si to deliva, a ona verjetno opravi večino teh voženj," je princ William nedavno povedal v enem od redkih sproščenih pogovorov z javnostjo.

Kate in William FOTO: Profimedia

Zavestna odločitev: otrokom želita občutek varnosti in rutine

Po navedbah virov blizu družine Kate in Williama menita, da so prav vsakodnevne rutine – kot so skupni zajtrki, pogovori v avtu in prihod v šolo z mamo ali očetom – ključne za čustveno stabilnost otrok. Kate je že večkrat poudarila, da jo zanima predvsem čustveni razvoj otrok, ne le njihov položaj v monarhiji. Skupaj z Williamom si prizadevata, da bi George, Charlotte in Louis odraščali z občutkom topline, varnosti in čim manj pritiska, ki ga prinaša kraljevski naziv.

Novi dom, ki simbolizira nov začetek

Družina se je nedavno preselila v Forest Lodge, zaščiteno zgodovinsko posestvo v Windsor Great Parku, za katerega velja, da bo njihov 'dom za vedno'. Nova rezidenca predstavlja pomemben mejnik v njihovem družinskem življenju. Gre za razkošno vilo z osmimi spalnicami, ki je kar dvakrat večja od njihovega prejšnjega doma, Adelaide Cottagea. Kljub velikosti pa Forest Lodge ni klasična hladna kraljeva palača, temveč dom, ki je zasnovan za družinsko življenje.

Eleganca, toplina in sodoben mir