Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"

Srbski teniški zvezdnik je večkrat poudaril, da so otroci največje bogastvo in da jih morajo starši predvsem podpirati pri njihovem razvoju. Skupaj z ženo Jeleno Đoković vzgajata sina Stefana in hčerko Taro, pri vzgoji pa poskušata slediti načelu, da otrok ni podaljšek staršev, temveč samostojna osebnost s svojimi željami, talenti in sanjami.

"Nikoli ne bi silil sina, da igra tenis"

Ker je Novak eden največjih teniških igralcev v zgodovini, bi marsikdo pričakoval, da bo svojega sina usmerjal v isti šport. A sam pravi drugače. "Možno je, da kdo misli, da bi svojega sina silil, da igra tenis, vendar tega nikoli ne bi naredil," je povedal. Po njegovem mnenju mora želja po športu priti iz otroka samega. Pojasnil je, da se pri sinu Stefanu trenutno to dogaja naravno, saj z veseljem vsak dan igra tenis s sinom njegovega prijatelja. A ključna razlika je, da se za to odloča sam. "Velika večina otrok, ki vzamejo lopar v roke, to naredi zato, ker imajo radi šport, ne zato, ker bi želeli zaslužiti denar," je poudaril.

icon-expand Novak Đoković z družino na plaži FOTO: Profimedia

Otrokova sreča pred pričakovanji okolice

Đoković opozarja, da družba danes pogosto ustvarja velik pritisk na otroke in mlade. Uspeh se vse prepogosto meri z dosežki, ocenami, denarjem, nazivi in primerjanjem z drugimi. Po njegovem mnenju pa pravi zmagovalec ni nujno tisti, ki osvoji pokal ali doseže prvo mesto. "Obstaja napačno prepričanje o tem, kdo je pravi zmagovalec. Običajno to povezujemo z nekom, ki ima trofejo. Toda nekdo, ki je našel svoj namen, svojo identiteto in se počuti izpolnjenega ter srečnega, je prav tako zmagovalec na svoj način," je povedal.

icon-expand Jelena in Novak Đoković. FOTO: Profimedia

Starši pogosto želijo najboljše, a včasih nehote ustvarijo pritisk

Njegove besede odpirajo pomembno vprašanje sodobnega starševstva: kje je meja med spodbujanjem otroka in usmerjanjem njegovega življenja? Veliko staršev si želi, da bi njihov otrok izkoristil svoje talente in dosegel čim več. A pri tem je pomembno, da otrok ne dobi občutka, da je vreden le takrat, ko je uspešen. Otroci potrebujejo prostor, da raziskujejo, se motijo, menjajo interese in sami ugotovijo, kaj jih veseli. Šport, glasba, umetnost ali katera koli druga dejavnost imajo največjo vrednost takrat, ko otrok v njih najde veselje, ne zgolj takrat, ko postanejo pot do rezultatov.

"Otroci so naša prihodnost"

Đoković pogosto poudarja, da imajo otroci posebno mesto v družbi, saj so prihodnost sveta. A za zdrav razvoj ne potrebujejo le priložnosti, temveč predvsem podporo, razumevanje in občutek, da so sprejeti takšni, kot so. Tudi njegova žena Jelena pogosto govori o starševstvu, pomembnosti povezanosti z otroki in o tem, da morajo starši graditi okolje, v katerem se otroci počutijo varne.