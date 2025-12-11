Noseča Lana obsedena s sarmami: Tega ne morem razložiti

41-letna pevka Lana Jurčević je razkrila, katere jedi ji trenutno najbolj dišijo in kako se njeno nosečniško življenje razlikuje od prvega. "Stari moj, koliko sem jaz zdaj obsedena s sarmami, ne morem tega niti razložiti. Verjetno povezava s kislim zeljem in kislimi kumaricami. Zdaj je ravno sezona. Če bi bilo poletje, zagotovo ne bi imela sarm na meniju, ampak jih imam zdaj vsakih nekaj dni. Ne vem, preprosto sem obsedena," je v intervjuju za In Magazin priznala pevka.

Poleg nenavadne obsedenosti s hrano je pevka spregovorila tudi o tem, kaj ji najbolj manjka v nosečnosti. "Nastopi so mi vedno bili ventil, ogromen užitek. Vse, kar je povezano z glasbo, obožujem, to je moja prva velika ljubezen. Tam lahko delam vse, kar ne morem v vsakdanjem življenju, zato to tako obožujem. Vendar sem tokrat morala malo upočasniti, saj sem v prvi nosečnosti z Maylo nastopala do zadnjega trenutka in imela nenormalen tempo," je priznala. Lana in Filip sta poročena osem let in sta starša enoletni hčerki Mayli Lily. V intervjuju za hrvaško Story leta 2020 je Lana o Filipu zaljubljeno dejala: "On je oseba, s katero delim zelo podobne vrednote in cilje, zato smo sprejeli dejstvo, da pogosto žrtvujemo prosti čas in morda kakšne skupne trenutke zaradi tega, kar šele prihaja. Če bi stavila na kaj, bi stavila, da on ne ljubi Lano, ki jo javnost pozna, ampak tisto, kakšna je za štirimi stenami."

Nenavadne nosečniške želje: zakaj ženske hrepenijo po nenavadni hrani?

Nosečniške želje po hrani so pogosto nenavadne in presenetljive. Nekatere hrepenijo po nenavadnih kombinacijah, druge pa se "obsedeno" držijo ene jedi, ki jo jedo več tednov. Kislo in slano hkrati – nekatere nosečnice lahko hrepenijo po nenavadnih kombinacijah, na primer po kislih kumaricah s čokolado ali kislem sadju s slanim sirom. Neobičajne želje po okusih – želja po začinjenem čipsu, kariju ali celo hrani, ki je večini ljudi neprijetno močna ali pikantna. Nepričakovane kombinacije – na primer sladoled z gorčico, kava s kislimi dodatki ali pica s sadjem, ki ga sicer ne bi poskusila. Obsedenost s točno določeno hrano – pogosto se zgodi, da nosečnica "obsedeno" hrepeni po eni jedi, na primer po sarmah, kislih kumaricah ali posebni sladici, in to vsak dan več tednov. Hrana iz otroštva – nostalgične želje, na primer po instant juhah, bonbonih ali določenih vrstah konzervirane hrane, ki jih sicer ne bi jedla. Temperatura in tekstura – nekatere nosečnice hrepenijo po hladnih jedilnih kombinacijah (npr. zamrznjeno sadje z vročim čajem) ali po izredno hrustljavih oziroma gumijastih teksturah.