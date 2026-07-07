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V modri obleki je bila videti kot prava boginja

S.B.
Svet slavnih 0
07. 07. 2026 11.07

Ko se na rdeči preprogi pojavi Anne Hathaway, se pozornost hitro usmeri na njen modni izbor. Tokrat pa je igralka navdušila še posebej, v času tretje nosečnosti je pokazala, da lahko nosečniški slog združuje eleganco, samozavest in visoko modo. Največ navdušenja je požela v sanjski modri obleki, ki je poudarila njen nosečniški sijaj.

anne hathaway

Modra obleka, ki je ukradla pozornost

Za premiero filma Odiseja v Londonu je Hathawayjeva stopila pred fotografe v dolgi, zračni modri obleki modne hiše Dior. Nežna barva, padajoč kroj in prefinjene gube so ustvarili videz, ki so ga modni uredniki opisali kot skoraj mitološkega, popolnoma v skladu z grško tematiko filma.

Obleka ni skrivala njenega nosečniškega trebuščka, ampak ga je elegantno poudarila. Prav to je postalo eden največjih trendov sodobne nosečniške mode: namesto skrivanja sprememb telesa jih številne zvezdnice sprejemajo kot del svoje podobe.

Anne je znova pritegnila vso pozornost.
Anne je znova pritegnila vso pozornost.FOTO: Profimedia

Vogue navdušen nad njenim nosečniškim slogom

Modni uredniki svetovnega Voguea so Hathawayjevo uvrstili med zvezdnice, ki nosečniško modo postavljajo na novo raven. Njeni videzi v času promocijske turneje niso temeljili na klasičnih nosečniških kosih, ampak na drznih barvah, arhitekturnih krojih in kosih, ki so bili izbrani posebej za poudarjanje silhuete.

Pred modro Diorjevo obleko je navdušila tudi z živahnim rdečim videzom znamke Ashlyn, kjer je pokazala, da nosečnost zanjo ne pomeni umika iz sveta mode, ampak novo ustvarjalno obdobje.

Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
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Nosečnost kot modna izjava

Anne Hathaway je s svojimi zadnjimi nastopi pokazala pomemben premik v dojemanju nosečniške mode. Namesto širokih in neopaznih oblačil se vse več zvezdnic odloča za izrazite kroje, močne barve in luksuzne materiale.

Njena modra obleka je bila več kot le modni kos, postala je simbol elegance in samozavesti. Dokazuje, da lahko ženska v nosečnosti še vedno eksperimentira s stilom in uživa v modi.

Anne Hathaway v tretji nosečnosti izžareva samozavest.
Anne Hathaway v tretji nosečnosti izžareva samozavest.FOTO: Profimedia

Anne Hathaway v svoji najbolj sijoči različici

Igralka je junija 2026 razkrila, da pričakuje tretjega otroka z možem Adamom Shulmanom. Od takrat je s svojimi modnimi izbirami redno v središču pozornosti modnih medijev.

Čeprav je bila njena nosečnost glavni razlog za zanimanje javnosti, je Hathawayjeva znova dokazala nekaj, kar jo spremlja skozi celotno kariero: prava eleganca ni v oblačilu samem, ampak v načinu, kako ga oseba nosi.

In v modri Diorjevi obleki je to storila brezhibno.

Noseča Anne v Diorjevi kreaciji.
Noseča Anne v Diorjevi kreaciji.FOTO: Profimedia
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