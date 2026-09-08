Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce

North West je 5. septembra nastopila v čikaškem gledališču The Vic Theatre, kjer je pred razprodano dvorano predstavila svojo glasbo. Med občinstvom sta bila tudi njena slavna starša, Kim Kardashian in Kanye West, ki sta koncert spremljala vsak s svoje strani prostora. Kim je hčerkin nastop snemala in delila utrinke, Kanye pa je bil prav tako opažen med spremljanjem njenega nastopa. Čeprav sta bila fizično na istem dogodku, pa njuno vedenje kaže, da med njima še vedno ni šlo za kakšno posebno "spravo". Po poročanju tujih medijev sta ostala ločena in sta hčerkin veliki večer spremljala vsak zase. V ospredju je bila tokrat predvsem North.

Hči, zaradi katere sta pustila razlike ob strani

North je s koncertom naredila pomemben korak v svoji glasbeni karieri. 13-letnica je letos izdala svoj debitantski EP N0rth4evr, pred tem pa je že nastopala ob očetu in na večjih glasbenih dogodkih. Njen prvi samostojni koncert je bil zato pomemben trenutek in očitno dovolj pomemben, da sta se mu udeležila oba starša. Njena glasbena pot je sicer v zadnjih mesecih deležna precejšnje pozornosti. North je nastopala na festivalih, sodelovala z očetom, poleti pa je bila napovedana tudi njena prva turneja z raperko Molly Santana. Ta je bila pozneje odpovedana.

North si želi tudi nekaj povsem običajnega

Prav njena vse večja izpostavljenost pa je v zadnjih tednih sprožila precej razprav med oboževalci. North je v nedavnem intervjuju za revijo Dazed povedala nekaj, kar je mnoge presenetilo. Čeprav odrašča kot hči dveh svetovno znanih zvezdnikov in že sama gradi glasbeno kariero, si želi izkusiti tudi nekaj povsem običajnega. Povedala je, da bi rada pri 14 letih delala v Starbucksu, saj si želi "običajne službe". Njena izjava je na spletu sprožila številne odzive. Del javnosti se je vprašal, ali si najstnica morda želi vsaj delček življenja, ki ga imajo njeni vrstniki, saj je od rojstva pod drobnogledom javnosti. Toda North je hkrati zelo jasno povedala, da je glasba nekaj, kar si želi početi. V pogovoru za Dazed je poudarila, da je glasba njen hobi in nekaj, kar želi početi v življenju. Opisala je tudi, da trenutno veliko vadi in da uživa v pripravah na nastope.

Kim jo podpira, Kanye pa jo je že večkrat povabil na oder

North je glasbeno žilico podedovala tudi po očetu. Kanye jo je že večkrat vključil v svoje nastope, aprila letos pa jo je med koncertom na stadionu SoFi v Los Angelesu povabil na oder, kjer sta skupaj izvedla njuni skladbi. Tudi Kim je javno pokazala podporo hčerkinim glasbenim ambicijam. Ko je North letos nastopila na festivalu Summer Smash, je mama delila utrinke z dogodka in ponosno spremljala njen prvi samostojni festivalski nastop. Kim Kardashian in Kanye West sta bila poročena od leta 2014 do 2022 in imata poleg North še tri otroke: Sainta, Chicago in Psalma. Čeprav njun odnos že dolgo ni več partnerski, pa je North s svojim nastopom pokazala, da ju lahko še vedno združi nekaj, kar jima je obema pomembno: njuni otroci.