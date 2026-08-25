Kim Kardashian ji dovoli marsikaj, pri tem pa je potegnila jasno mejo

Mlada zvezdnica je za revijo Dazed povedala, da so piercingi postali pomemben del njenega načina izražanja. A čeprav ji mama Kim Kardashian pri marsikateri modni odločitvi pušča precej svobode, obstaja ena stvar, ki ji je starša ne dovolita.

"Res si želim piercinga na nosu"

Na vprašanje, kaj ji je pri piercingih tako všeč, je North odgovorila, da se zaradi njih počuti bolj avtentično: "Res si želim prebosti koren nosu, ampak mi ni dovoljeno," je povedala v intervjuju za Dazed. Govori o tako imenovanem 'bridge piercingu', pri katerem je nakit nameščen vodoravno na zgornjem delu nosu, med očmi. Prav ta piercing je eden od drznejših dodatkov, ki jih je North očitno že dlje časa želela vključiti v svoj videz. Kljub temu, da je pri 13 letih že eksperimentirala z različnimi oblikami telesnega okraševanja, je pri tem željenem piercingu za zdaj naletela na jasen ne svojih staršev. Zakaj ji ga ne dovolita, ni pojasnila.

icon-expand North West postaja prava modna ikona za mlada dekleta. FOTO: Profimedia

Piercingi so postali njen zaščitni znak

North je v zadnjem letu večkrat pritegnila pozornost s svojim videzom. Prepoznavna je postala po modrih laseh, drznih modnih kombinacijah in različnih piercingih, med katerimi so bili tudi dermalni piercingi na rokah in prstih. Nekateri njeni piercingi so sicer lahko tudi zgolj modni dodatki oziroma začasni, zato ni mogoče vsakega nakita, ki ga pokaže na družbenih omrežjih, označiti za pravi piercing. Njena ljubezen do piercingov je postala celo del njene glasbe. North je namreč izdala pesem 'Piercing on My Hand,' s katero je svojo navdušenost nad telesnimi okraski prenesla tudi v ustvarjanje.

Kim Kardashian ji dovoljuje, da je drugačna

Njena podoba je v preteklosti sprožila precej odzivov javnosti, predvsem zaradi vprašanj, ali je za tako mlado dekle primerno, da eksperimentira s tako drznim videzom. Kim je hčerko kljub temu večkrat javno branila. Poudarila je, da je North zelo samozavestna in da ji želi omogočiti, da izraža svojo osebnost. "Ona je res zrela na neki način," je Kardashian povedala o hčerki in opisala, kako ji North samozavestno pove, da ji ni mar, če drugim niso všeč njeni modri lasje ali druge modne izbire. Toda najnovejše razkritje kaže, da svoboda pri Kardashianovi vendarle ne pomeni, da je dovoljeno popolnoma vse. Pri nekaterih odločitvah je meja jasna in ta o prebadanju nosu je očitno trenutno ena izmed njih.

icon-expand North West FOTO: AP

Njene modne izbire že dolgo vzbujajo pozornost

North se je v zadnjem letu iz deklice, ki jo je javnost poznala predvsem kot najstarejšo hčerko Kim Kardashian in Kanyeja Westa, vse bolj preoblikovala v samostojno mlado ustvarjalko z zelo prepoznavnim slogom. V intervjuju za Dazed je govorila tudi o glasbi, modi in svojih vzornikih. Njena podoba je izrazito povezana z modno estetiko, pri kateri se prepletajo modri lasje, veliki čevlji, nenavaden nakit in različni igrivi dodatki. Revija jo opisuje kot 13-letnico z zelo izrazitim osebnim slogom.

Njene modne izbire pa niso vedno naletele na odobravanje

Ko je v začetku leta pokazala dermalne piercinge na rokah, se je okoli njene podobe razvila prava razprava o tem, koliko svobode naj imajo otroci pri odločitvah glede svojega telesa. The Independent je takrat opozoril tudi na vprašanja glede nege, možnosti brazgotinjenja in drugih zapletov pri dermalnih piercingih.