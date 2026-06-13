Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Nisem si mislila, da bom s 45 leti samohranilka

B.R.
Svet slavnih 1
13. 06. 2026 04.00

Ameriška pevka, igralka in podjetnica Jessica Simpson je po ločitvi od dolgoletnega soproga Erica Johnsona spregovorila o tem, kako se sooča z novim življenjskim poglavjem.

Jessica Simpson

Po desetih letih zakona je Jessica Simpson lansko leto razkrila, da se razhaja z Ericom Johnsonom. V intervjuju pa je zdaj zvezdnica iskreno povedala, da se je po razhodu morala soočiti z realnostjo, ki si je nikoli ni načrtovala. "Imam občutek, da se preveč obremenjujemo s številkami," je dejala: "Ali sem mislila, da bom s 45 leti ponovno sama – kot mama treh otrok? Absolutno ne. Tega si nisem želela in tega nisem načrtovala. A očitno je to pot, ki mi jo je namenila usoda."

Jessica Simpson z družino.
Jessica Simpson z družino.FOTO: Profimedia

Zvezdnica je že januarja lani potrdila, da z Johnsonom ne živita več skupaj. "Eric in jaz živiva ločeno in trenutno prehajava skozi boleče obdobje v najinem zakonu," je priznala ter dodala: "Najini otroci so najina prioriteta. Osredotočena sva na to, kar je zanje najbolje."

Namesto da bi se umaknila iz javnosti, pa je pevka svojo energijo usmerila v ustvarjanje. Letos je prvič po petnajstih letih znova stopila na oder, poleg tega pa svojo ustvarjalnost izraža tudi v modnem svetu.

Par, ki se je spoznal leta 2010, ima tri otroke: 13-letno Maxwell, 12-letnega Acea in 6-letno Birdie Mae. V intervjuju za People je dejala, da se zdaj počuti bolje: "V življenju hodim z več samozavesti," je dejala: "Zdaj se počutim bolje kot v svojih dvajsetih. Mislim, da sem končno na točki, kjer šteje predvsem moje mnenje – in seveda mnenje mojih otrok. Ne želim jih nikoli osramotiti, želim, da so ponosni name."

Čeprav je ločitev težka izkušnja, Jessica priznava, da se ne boji prihodnosti – niti novih ljubezenskih priložnosti. Danes v šali pove, da jo trenutno bolj privlačijo mlajši moški: "Trenutno me zanimajo nekoliko mlajši fantje," je priznala z nasmehom: "Imam občutek, da mlajši moški bolj cenijo samozavest starejše ženske. Uživam, ne hitim, ampak se zabavam!"

Pevka tarča kritik: Zakaj ima 11-letnica oblečen top?
Preberi še
Pevka tarča kritik: Zakaj ima 11-letnica oblečen top?
Jessica Simpson ločitev samohranilka starševstvo novo poglavje
Prejšnji članek
Naslovnica

Minioni prihajajo v Odisejo med prvimi na svetu!

Naslednji članek
Svet slavnih

Poseben večer Luke Basija, hčerka ukradla vso pozornost

24ur.com Jessica Simpson o nekdanjem soprogu: Še vedno je velik del mojega življenja
24ur.com Jessica Simpson namignila, da ima zakonske težave
24ur.com Jessica Simpson kot pevka: Nikoli se nisem počutila dovolj dobro
Moskisvet.com Pred šestimi leti je bila vsa zabuhla in alkoholičarka, danes spet blesti
Bibaleze.si Zvezdnica iskreno: Bila sem preveč pijana, da bi oblekla svoje otroke
Zadovoljna.si Živita ločeno, ona pa zanika govorice o ločitvi
Zadovoljna.si Devetkrat sta se pobotala, tega pa mu ni mogla oprostiti
Priporoča
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kekec_pokec 23. 10. 2025 13.18
Ob 5 varuškah in bivšem možu, ki ni preminil pač ni mati samohranilka
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1754