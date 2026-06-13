Nisem si mislila, da bom s 45 leti samohranilka

Po desetih letih zakona je Jessica Simpson lansko leto razkrila, da se razhaja z Ericom Johnsonom . V intervjuju pa je zdaj zvezdnica iskreno povedala, da se je po razhodu morala soočiti z realnostjo, ki si je nikoli ni načrtovala. "Imam občutek, da se preveč obremenjujemo s številkami, " je dejala: " Ali sem mislila, da bom s 45 leti ponovno sama – kot mama treh otrok? Absolutno ne. Tega si nisem želela in tega nisem načrtovala. A očitno je to pot, ki mi jo je namenila usoda. "

Zvezdnica je že januarja lani potrdila, da z Johnsonom ne živita več skupaj. "Eric in jaz živiva ločeno in trenutno prehajava skozi boleče obdobje v najinem zakonu," je priznala ter dodala: "Najini otroci so najina prioriteta. Osredotočena sva na to, kar je zanje najbolje."

Namesto da bi se umaknila iz javnosti, pa je pevka svojo energijo usmerila v ustvarjanje. Letos je prvič po petnajstih letih znova stopila na oder, poleg tega pa svojo ustvarjalnost izraža tudi v modnem svetu.

Par, ki se je spoznal leta 2010, ima tri otroke: 13-letno Maxwell, 12-letnega Acea in 6-letno Birdie Mae. V intervjuju za People je dejala, da se zdaj počuti bolje: "V življenju hodim z več samozavesti," je dejala: "Zdaj se počutim bolje kot v svojih dvajsetih. Mislim, da sem končno na točki, kjer šteje predvsem moje mnenje – in seveda mnenje mojih otrok. Ne želim jih nikoli osramotiti, želim, da so ponosni name."

Čeprav je ločitev težka izkušnja, Jessica priznava, da se ne boji prihodnosti – niti novih ljubezenskih priložnosti. Danes v šali pove, da jo trenutno bolj privlačijo mlajši moški: "Trenutno me zanimajo nekoliko mlajši fantje," je priznala z nasmehom: "Imam občutek, da mlajši moški bolj cenijo samozavest starejše ženske. Uživam, ne hitim, ampak se zabavam!"