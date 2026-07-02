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Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica

S.B.
Svet slavnih 0
02. 07. 2026 13.40

Leto 2026 je očitno zaznamovano z veselimi novicami za nekdanje tekmovalke resničnostnega šova Sanjski moški Slovenija. Potem ko sta nosečnost že razkrili Tjaša Kramarič in Laura Beranič, je zdaj veselo novico z oboževalci delila še Nina Savnik, ki z možem Stefanom pričakuje prvega otroka.

Sanjski moški 2021

Nina Savnik, ki jo je slovenska javnost spoznala v prvi sezoni šova, kjer se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja, je novico razkrila z romantičnim videoposnetkom, posnetim ob morju. V njem sta z možem pokazala pozitiven nosečniški test, otroške nogavičke z napisoma I love Mom in I love Dad ter nežne skupne trenutke. Ob objavi je zapisala preprosti, a zgovorni besedi: "Hvala, življenje."

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Čeprav v ljubezni pred televizijskimi kamerami ni našla srečnega konca, ga je kmalu zatem našla v zasebnem življenju. Svojega moža Stefana je spoznala leta 2021 med opravljanjem študentske prakse v hotelu, kjer je delal kot chef kuhinje. Njuna zveza se je hitro razvila, avgusta lani pa sta svojo ljubezen okronala s poroko v Beogradu, od koder prihaja Stefan.

Nina Savnik se je v oddaji Sanjski moški Slovenije potegovala za Gregorja Čeglaja.
Nina Savnik se je v oddaji Sanjski moški Slovenije potegovala za Gregorja Čeglaja.FOTO: POP TV
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Pod objavo so se hitro zvrstile številne čestitke prijateljev, znanih obrazov in sledilcev, ki so bodočima staršema zaželeli vse dobro na novi življenjski poti.

Nina je tako že tretja nekdanja tekmovalka prve sezone Sanjskega moškega, ki je letos razkrila nosečnost. Laura Beranič in Tjaša Kramarič sta veselo novico sporočili že pred njo, zato se zdi, da je letošnje leto za dekleta iz priljubljenega resničnostnega šova resnično v znamenju novih začetkov in širjenja družin.

Nina Savnik nosečnost Sanjski moški zvezdnice starševstvo
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